【新冠肺炎】新增２９１人離世，第五波累計２６５６宗死亡個案

《經濟通通訊社９日專訊》衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，截至昨日（８日）

共有２６５６宗死亡個案，６０歲或以上長者達２５１９宗，佔９４﹒８％，新增２９１人離世

，死亡率為０﹒４６％，年齡乎介１１個月至１０８歲，當中５宗為兒童個案，全部小於１０歲

。另亦包括一宗由法醫殮房呈報，７６歲女子有長期病患，在３月７日發現死亡。

疫苗接種方面，死亡個案中有９０﹒７％人沒打針或只打一針。已打兩針的死亡率是

０﹒０６％，沒打針的是１﹒６４％，兩者相差２７倍。在８０歲或以上長者中，完成兩針疫苗

的個案，死亡率為２﹒２７％，相比未完成打針的８０歲長者１０﹒８７％，兩者相差５倍。



＊４１歲死者暈倒入院後揭染疫＊



醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，據昨日呈報，６８名病人情況危殆

、１０７名病人情況嚴重，６８名病人正在深切治療部留醫。有１９５人染疫後於昨日離世，包

括１２６男６９女，年齡介乎４１歲至１０５歲，當中１７８人屬６５歲以上長者；有９８人居

於院舍；１４５位沒有接種疫苗，１９位已打兩針，３０位已打一針，１人已打３針。

何婉霞指，昨日較年輕死者中，全部有長期病，４１歲女死者暈倒入院後揭染疫，有腦出血

的情況；４５歲女死者患癌，而且有擴散的情況；８名５０至５６歲的死者，分別是癌症患者、

院友，或是長期需要照顧人士。（ｈｙ）

