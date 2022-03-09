【新冠肺炎】伊院周日轉為定點醫院，今早陸續安排病人轉院及出院

《經濟通通訊社９日專訊》醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日在疫

情記者會上表示，伊利沙伯醫院暫定周日（１３日）起轉為定點醫院，院方今早已陸續安排病人

轉院及出院，料３至４日內完成；而救護車只會將有生命危險的病人送到伊院，至於其他創傷病

人會轉送到瑪麗醫院及威院，料可提供１５００張病床供新冠病人使用。

何婉霞表示，有關安排可以集中病人、資源、專家、救治，其中不同專科新冠患者，集中伊

利沙伯醫院接受治療，ＩＣＵ及加護病房的人手也會集中照顧重症病人，集中有經驗醫護照顧重

症病人，其他病房也可救治中度病徵。

何婉霞又指，伊利沙伯醫院附近的逸東酒店也會安排房間予有需要的伊院醫護入住，讓他們

可以專心治療病人。



＊關心高風險群組，落實分層分流照顧＊



何婉霞表示，醫管局現正加強社區治療，特別關心高風險群組，落實分層分流照顧。她指出

，現時有多類患者被定義為高風險群組，包括７０歲以上的長者、５歲以下的兒童、懷孕２８周

以上孕婦、和免疫力受抑制的病人。他們可獲優先支援及治療。當預約到指定診所時，就算名額

爆滿，亦可按指示到診所取藥，紓緩病情。（ｈｙ）

