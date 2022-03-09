【新冠肺炎】歐家榮強調快測平台數據無滯後，快測陽性當日要申報

《經濟通通訊社９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，快速檢測平
台的數據無滯後，市民快測發現陽性當天便要申報。被問及現時快速測試呈報平台現時進行了多
少抽樣調查，他表示，一般而言，政府每日會安排部份陽性呈報個案接受抽樣檢測，但並無透露
實際數字。（ｈｙ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事09/03/2022
《神州經脈》CPI持穩PPI八月低 滬指曾穿3200連跌六日
|財經熱話09/03/2022
《盤後部署》恒指牛證重貨區前見支持 阻力先看裂口位21300
|中國故事09/03/2022
【殘酷挾倉】鎳業龍頭崩盤解碼：貪功做淡無法交割品種釀致命漏洞
|財經熱話09/03/2022
油價飆至近130美元創14年高 為何三桶油不升反跌?
|FOCUS09/03/2022
【FOCUS】貴油、妖鎳、LME 普京煽動黑天鵝亂飛
|香港要聞09/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：即日起每日交代抗疫工作 伊院轉為定點醫院
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰