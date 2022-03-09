【新冠肺炎】歐家榮強調快測平台數據無滯後，快測陽性當日要申報

《經濟通通訊社９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，快速檢測平

台的數據無滯後，市民快測發現陽性當天便要申報。被問及現時快速測試呈報平台現時進行了多

少抽樣調查，他表示，一般而言，政府每日會安排部份陽性呈報個案接受抽樣檢測，但並無透露

實際數字。（ｈｙ）

