【企業盈警】環聯連訊（１４７３）料年度純利大減９５％

《經濟通通訊社９日專訊》環聯連訊（０１４７３）預期，截至今年３月底止年度，純利按
年大減９５％，主要由於收益減少；根據去年４月２０日公告所披露公司購股權計劃授出購股權
而產生以股份為基礎的付款開支約１６００萬元。
期內，集團預期收益按年跌２０％，主要由於市場上的半導體集成電路供應嚴重短缺；中國
５Ｇ項目放緩，從而影響集團期內若干產品的交付時間表。集團強調其財務狀況仍然穩健。
（ｈｙ）
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