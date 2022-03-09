《真知灼見－溫灼培》甚麼因素在推升金價？

《真知灼見》周二晚（８日），據《路透社》數字，現貨金價高見２０６９﹒８９美元，與

金價於２０２０年８月７日所創的歷史高位２０７２﹒４９美元只有數美元之距。論圖表，

２０７２﹒４９美元後已再沒有下一個高位可作參考。而技術上金價在日線或周線的１４天或

１４周相對強弱指數均出現了嚴重超買入情況。究竟還有甚麼理據可繼續去支持金價呢？

俄烏戰事是現今市場最多人談論以作為支撐金價上升的最主要原因。雖然經過了三輪談判後

，俄烏仍未能達成停火協議，但戰事終有停的一天。而歐美早表明不會參戰，以俄羅斯的軍事力

量與烏克蘭相比，相信戰事不會拖得太久。所以可以理解，為何現今不少投資者對金價處

２０００美元之上有戒心的原因。再者，過去金價也多次經歷過，破頂後便出現一段很長的低迷

日子，這使投資者對長期持有黃金有保留。但今次或許會有所不同！



＊通脹才是支撐金價主因＊



俄烏戰爭對金價最大的影響並非在於戰事可拖多長，又或者烏克蘭會否被瓜分等，重點是在

通脹。烏克蘭被譽為是歐洲糧倉，而俄羅斯則擁大量天然資源。假使因為戰亂導致烏克蘭今年錯

過了春耕而導致農產失收，而俄羅斯又可能因為受西方制裁而導致國際能源價格及其它工業金屬

如鎳、鈀、鋁等價格大幅上升，這一切均會對現今環球已見熾熱的通脹火上加油。這正是支撐現

今金價上升的主因。所以就是俄烏戰事結束，如烏克蘭農產不能回復，而西方對俄羅斯的制裁又

不盡快收回，全球通脹形勢也不會因戰事完結而有所改善。相反，如西方一直忌憚失去俄羅斯的

能源及原料供應而不敢對俄羅斯制裁，相信就是戰事延續本身也幫不了金價多久。至於周二晚美

國雖已正式宣布禁止俄羅斯石油進口，但由於俄羅斯石油出口美國只佔其整體出口少於５％，實

際影響不大。至於歐盟已表明不會禁止俄羅斯能源進口。



＊凍結俄羅斯儲備毀了貨幣的儲備地位＊



通脹本身肯定是支撐現今金價上升的一個重要因素。美國現今通脹率為４０年高位的

７﹒５％，且相信還未見頂。亦即只要持有美元一年，便會失去７﹒５％購買力。而聯儲局又放

慢加息速度，這又怎令人對持美元有信心？至於另一支撐金價因素是政治的考慮。自俄羅斯出兵

烏克蘭後，美國及其盟國，當中包括歐盟、英國、日本、澳洲等宣布凍結俄羅斯的外匯儲備。使

俄羅斯分配存放於這些國家中的資金不能動用。據說這金額佔了俄羅斯６３００億美元整體儲備

的一半。

事實上，自２０１４年克里米亞事件後，俄羅斯早有防備，大量減持美元儲備，相反卻增持

了歐元及其他貨幣，以為這樣便可逃過美國的制裁。但想不到今次不單遭美國凍結其儲備，還有

美國的盟國，甚至向以中立的瑞士也說要凍結俄羅斯資金。今次事件雖發生在俄羅斯身上，但相

信所有國家也看在眼裹。日後還有誰敢持貨幣作為儲備呢？如不持外幣作儲備還有甚麼可選擇呢

？可能是黃金吧！是否真的這樣日後從金價變化中自會告訴大家。

最後，由於中國在國際問題上的立場的表現較瑞士更要「中立」，也不排除全球各國也可能

會分散更多儲備在人民幣身上，這想法又是否正確，待觀察吧！

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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