【俄烏開戰】景順：全球經濟增長受限，可增持能源農業金屬等商品

《環富通基金頻道１０日專訊》景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭發表關於俄

烏衝突對商品價格和經濟增長影響的觀點。



＊能源供應衝擊或加劇通脹，美儲局出現政策失誤風險增＊



油價可能會保持高位。多個主要央行將很快會開始收緊貨幣政策，而能源供應衝擊可能會加

劇已經很高的通脹水平，從而進一步限制全球增長。雖然不認為全球正陷入衰退，但風險肯定已

經上升。

美聯儲局出現政策失誤的風險變得更加明顯：收緊過快會導致硬著陸，但反過來收緊力度不

足將導致通脹預期失控。對於投資者而言，現在是保持資產多元化以過渡這場風暴的最佳時機。

鑑於持續的地緣政治不確定性，增持自然資源以及能源、農業和金屬主要商品出口國的投資是明

智的。投資者還可以考慮另類資產，例如黃金、房地產、以及市場中性或多空對沖投資策略，以

分散投資。



＊亞太區資產表現存分野，美股波動歐股面臨下行壓力＊



亞太區資產的表現可能存在分野，因為它們的經濟從烏克蘭危機中所受的影響不同，澳洲和

馬來西亞等能源出口國將從中受益。較高的油價可能會加深印度和菲律賓等亞太區的能源進口國

的經常帳戶赤字，加劇通脹壓力，同時投資者正密切關注在美聯儲緊縮政策的背景下對新興市場

資產的影響。另一方面，中國可能是最不受影響的地區，因為中國人民銀行開始實施更穩健的貨

幣寬鬆計劃，並且該國的石油進口量較低。

美國最近宣布禁止從俄羅斯進口石油和天然氣，然而俄羅斯石油僅佔美國原油總量的３％左

右，此舉主要是象徵性的。俄烏衝突可能導致通脹進一步上升，從而對供應造成衝擊。短期內，

由於食品和能源成本上升，美國的通脹率可能會上升至按年８﹒５％至９﹒０％。預計美聯儲將

對抗這些通脹衝擊，並在下周將政策利率提高２５個基點。由於烏克蘭的不確定性，美聯儲今年

可能會放慢甚至暫緩其加息政策和資產縮減計劃。隨著投資者評估烏克蘭衝突對通脹的影響以及

美聯儲可能採取的行動，美國股市可能處於波動性較高的模式。

歐洲股市在最近的拋售中首當其衝，因為該地區最容易受到俄羅斯能源的影響。布蘭特期油

價格目前處於預期歐洲、中東和非洲落實制裁的水平。可密切關注本周較後時間歐洲央行會議的

結果。由於未來能源供應的不確定性，歐洲股市可能繼續面臨下行壓力。（ｗａ）

