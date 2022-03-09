《嬈望大中華－彭藹嬈》５﹒５％經濟成長目標的啟示

《嬈望大中華》中國政府把來年經濟增長目標定於５﹒５％。即使已確定基建投資將成為經

濟增長的主要引擎，目標比去年訂下的６％略低，亦是３０年來最低水準，意味著經濟疲軟。然

而，此目標仍高於筆者預測的４﹒８％，因為我們認為增加基建設施支出將無法幫補緩慢的消費

增長。



＊當前急務＊



工作報告提到政府將會更深入地處理社會問題，例如通過增加普惠貸款和降低企業稅以幫助

中小企。報告亦強調改善就業情況為首要挑戰。今年將有近１０００萬的畢業生加入就業市場，

高於２０２１的９００萬。可是中小企正面臨艱難的經營環境，可能未能招聘新員工。

筆者認為，政府採取積極的就業政策，其真正目的是推動目前相當疲軟的消費。除了嚴格的

防疫措施，近期科技公司面臨的壓力亦有影響消費。日益增強的政策打擊使科技公司被迫裁員和

減少花紅，以及縮減與上下游合作夥伴的業務。筆者預計政府不會停止針對科技產業的政策改革

，因此消費將持續疲軟。



＊中美貿易＊



工作報告中並未明確提及中美貿易關係，反而強調了外交政策的獨立性。鑑於中美之間貿易

局勢持續緊張，中國可能會採取更堅定的立場，制定更多反外國制裁手段。



＊基建投資帶動經濟＊



地方政府專項債券發行目標定為３﹒６５萬億元，估計大部分會用於支持基建開支。報告提

到中國將完善數碼經濟治理，筆者相信有一部分基建項目將屬於「新基建」，包括促進工廠數碼

化轉型，以及提供全面的５Ｇ覆蓋。而「舊基建」則指舊有公共設施的改造。

為了確保基建項目的財務可持續性，基建資金主要來自私營投資，地方政府專項債券為輔。

政府希望建立健康的財政預算，因此將財政赤字設定為ＧＤＰ的－２﹒８％，低於２０２１年的

－３﹒２％。大部分支出將轉移至幫助中小企和農村地區。



＊貨幣和匯率政策＊



工作報告指出政府將採取穩健並靈活的貨幣政策，有助降低利息成本。筆者預計央行將持續

政策性降息，而政府對中小企的高度關注則意味著定向降準的可能性比廣泛降準高。

報告甚少提及匯率。筆者認為政府將繼續實行有管理的浮動匯率制度，但隨著人民幣成為避險貨

幣，政府也難以決定匯率走勢。



＊預測＊



ＧＤＰ增長目標清楚說明今年中國經濟增長將有所放緩。綜觀政府工作報告及當前的地緣政

治緊張局勢，筆者正考慮修改經濟增長和美元兌人民幣匯率預測。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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