《鍾之日記》商品價格飆升，ＡＨ股齊拗腰

《鍾之日記》３月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



俄烏局勢持續，市場關注制裁及商品價格飆升情況，美股受壓，港股三日插１７０１點後，

今日仍未止血，一度再插逾６６０點。恒指高開５４點報２０８２０，早段曾升１９１點，高見

２０９５７，惟二萬一前有阻力，加上Ａ股升勢不保，港股也掉頭向下，午後最多插６６３點，

低見２０１０２，再創２０１６年６月２８日以來新低，但在科指收復失地下，最終恒指收報

２０６２７，跌１３８點或０﹒６６％，並連跌第四日。

國指曾失守七千點關，低見６９８２點，創２００９年３月１２日以來近十三年新低，收報

７１８９點，跌４８點或０﹒６７％。科指一度再創成立後最低，最低見過４２３３，插

３﹒４％，收報４３９３點，升０﹒２６％。大市成交增至１８５２﹒９３億元。



＊滬指六連跌，３２００關失而復得＊



滬深股市兩會期間震盪不止，滬綜指今早開市高開重上三千三，不過最新公布的２月ＣＰＩ

同比漲幅持穩，ＰＰＩ創八個月新低，地緣風險令糧食能源漲價憂慮難消，股市再次調頭向下，

加上有色、金融及地產板塊崩跌，引發大市連續第三日急跌，滬指跌幅快速放大，午後一度暴力

拉跌４﹒４％，低見３１４７﹒６８點，創下２０２０年７月以來新低。不過其後跌勢快速收窄

至１﹒１３％，收報３２５６﹒３９點，累計三日跌幅達５﹒５５％。

深成指盤中一度跌超過半成，全日跌幅達到１﹒１２％，創業板指跌０﹒６３％，

兩市全成交１１６１７億元人民幣，按日增４﹒７％，連續第五日成交過萬億人民幣。人民

銀行連續第六日開展１００億元人民幣７天期逆回購操作，全日零投放零回籠。



＊歷史性挾倉拖累，有色股繼續插水＊



倫鎳價格暴漲，據報全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股竟然持有３０萬噸期鎳短倉，遭嘉

能可挾倉，引爆歷史性暴蝕，不過由港交所（００３８８）控股的倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）取

消所有在倫敦時間３月８日凌晨０時之後執行的鎳交易，意味著不承認期鎳每噸８萬甚至１０萬

美元的癲價，青山控股的帳面虧損可大幅縮水。ＬＭＥ再次開盤將以每噸５﹒０３萬美元計算，

但青山控股還須支付總計６﹒７５億美元的保證金，仍算得上是一個天文數字。

事件遠遠未到完結一步，青山控股據報正在市場上大手掃貨對沖虧損，而青山控股及嘉能可

未來會以甚麼價格交割期鎳仍然值得留意。

大宗商品價格上升，外界理所當然地認為相關資源板塊會急漲，不過資本市場存在大量的衍

生工具，上市公司會利用投資來對沖虧損或是放大收益，信誠證券聯席董事張智威表示，不可以

直接將商品價格及股價挂鈎，「係一個好大嘅啟示，唔好以為有色金屬升股價就會升」。有色股

繼續走低，新鑫礦業（０３８３３）瀉９﹒６％，中國金屬利用（０１６３６）跌９﹒１％，中

國鋁業（０２６００）瀉５﹒１％，洛陽鉬業（０３９９３）跌６﹒７％，江西銅

（００３５８）挫４％。



＊遭挪威財富基金剔出投資，李寧七連跌今日再挫１０％＊



挪威１﹒３萬億美元規模的主權財富基金將中國運動服製造李寧（０２３３１）剔出基金投

資，主因其助長了侵犯人權行為。截至２０２１年底，基金持有約１﹒６８億或０﹒５９％李寧

股份。由於建議是在２０２１年底之前提出的，基金去年可能已經開始剝離李寧持股。

李寧股價繼昨日挫半成，今日再跌９﹒４％，報６１﹒５元，連跌七日累挫逾２０％。

其他體育用品股齊齊急挫，安踏（０２０２０）也大跌７﹒４％，連同李寧包辦表現最差恆

指成份股；特步（０１３６８）也急插４﹒６％；３６１度（０１３６１）降２﹒９％；滔摶

（０６１１０）也瀉３％。

摩通表示，根據近期客戶反映，今年首季對體育用品行業變得審慎樂觀，由於去年３月新疆

棉事件而觸發的國潮風，導致今年次季面對高基數效應。即使如此，該行對體育用品股仍抱有信

心，並認為近期最愛特步，因其盈利能見度最高且基數不高，經渠道考查，年初至今銷售符合進

度，首季增逾３成，又同時發展線上線下銷售渠道，予「增持」評級，目標價１７﹒２元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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