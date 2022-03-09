【兩會焦點】國家能源局：增強煤炭供應，加快儲油儲氣設施建設

《經濟通通訊社９日專訊》國家能源局局長章建華在全國兩會期間表示，２０２２年的工作

重點是提高能源供應穩定性和彈性。增強煤炭供應能力，強化煤電支撐作用，發揮好煤炭、煤電

在能源供應體系的基礎和兜底保障作用。加大油氣勘探開發力度，推動油氣田安全滿負荷生產，

加快儲油儲氣設施建設。強化資源優化配置和余缺互濟，提升電力系統彈性，全力保障生產生活

用能。



＊推動第一批１億千瓦規模風電光伏基地建成投產，加快第二批組織＊



章建華還表示，要持續擴大清潔能源供給，加強傳統能源與新能源優化組合，加快構建新能

源供給消納體系。一方面，加快發展非化石能源，推進大型風電光伏基地建設，推動第一批１億

千瓦規模基地項目盡快建成投產，加快第二批基地項目組織；積極推進水電基地建設，積極安全

有序發展核電，建成白鶴灘水電站、福清６號等一批重大項目。另一方面，抓好煤炭清潔高效利

用，統籌推動煤電節能降耗改造、供熱改造和靈活性改造「三改聯動」，發揮煤電調節性作用，

增加新能源消納能力。

同時，在電力體制改革方面，要加快建設全國統一電力市場體系，推動各層次電力市場協同

運行、融合發展，統籌推進電力中長期、現貨和輔助服務交易，培育多元化電力市場主體，深化

配售電改革，研究與新型電力系統相適應的體制機制。（ｄｗ）

