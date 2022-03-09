【新冠肺炎】全國昨增本土確診２３３宗，本土無症狀感染３２２宗

《經濟通通訊社９日專訊》國家衛健委公布，３月８日，全國確診者新增確診３３７宗新型
冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例１０４宗，含１３宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土
病例２３３宗（吉林９４宗，其中吉林市７３宗、長春市１２宗、延邊朝鮮族自治州９宗；山東
５９宗，其中青島市５５宗、日照市２宗、淄博市１宗、威海市１宗；陝西１７宗，其中西安市
１０宗、寶雞市６宗、漢中市１宗；天津１２宗，其中西青區１１宗、津南區１宗；河北１１宗
，其中邢台市５宗、保定市３宗、石家莊市２宗、滄州市１宗；江蘇１１宗均在連雲港市；廣東
７宗，其中深圳市６宗、東莞市１宗；北京６宗，其中朝陽區４宗、海淀區２宗；雲南４宗，其
中昆明市２宗、德宏傣族景頗族自治州２宗；山西３宗，其中運城市２宗、晉城市１宗；內蒙古
３宗，其中呼和浩特市２宗、阿拉善盟１宗；上海３宗，其中靜安區１宗、閔行區１宗、嘉定區
１宗；遼寧１宗在瀋陽市；黑龍江１宗在哈爾濱市；浙江１宗在湖州市），含１３宗由無症狀感
染者轉為確診病例（山東９宗，山西２宗，遼寧１宗，廣東１宗）。無新增死亡病例；新增疑似
病例１５宗均為上海境外輸入病例；新增治癒出院１８１宗。此外，新增無症狀感染３９９宗，
３２２宗為本地個案。
截至３月８日，現有確診病例４２０８宗（其中重症病例８宗），累計治愈出院病例
１０３０１３宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１１１８５７宗。累計收到港澳
台地區通報確診病例２４７８８２例。其中，香港特別行政區２２６８７８宗（出院２３６７９
宗，死亡２５７８宗），澳門特別行政區８２宗，台灣地區２０９２２宗。
＊內地專家談動態清零底線，疫情不能大規模反彈＊
內地的新冠肺炎疫情持續，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周一（７日）在微
博發文稱，內地無論採取的是清零政策、動態清零政策、精準動態清零政策、逐步動態開放的政
策，不出現新冠疫情大規模反彈都是防疫底線。他指出，針對未來抗疫，疫苗策略的布局將是重
中之重。
上海市連日新增多宗感染病例，昨日新增本土新冠肺炎確診病例３宗和無症狀感染者６２宗
，１宗病例因症就診發現，其餘在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例２６宗和
無症狀感染者１０宗，均在閉環管控中發現。
上海市交通委副主任王曉傑表示，當局規定出租汽車（即的士）、網約車（即電召的士）不
得接進入或途經中高風險地區業務。
另外，深圳市政府口岸辦公室昨日表示，再有２１名跨境貨車司機核酸檢測陽性，病例涉及
的口岸包括深圳灣、文錦渡、蓮塘及沙頭角等。他們全為男性，其中１５人返港，另外６人則在
深圳接受防疫管控。（ｃａ）
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