【俄烏開戰】據報在烏克蘭的所有中國人已撤出危險區域

《經濟通通訊社９日專訊》據《環球時報》引述中國駐烏克蘭大使館指，所有在烏克蘭的中

國人已經撤出當地危險區域。經過各方努力，被戰火困在蘇梅的最後一批共１１５名中國留學生

，終於乘坐大巴撤離，正前往安全地區。

根據大使館提供的數據，在烏克蘭的中國留學生共有２７００人。大使館表示，至此在烏克

蘭所有中國人已經撤出危險區域。（ｊｔ）

