【俄烏開戰】據報在烏克蘭的所有中國人已撤出危險區域

《經濟通通訊社９日專訊》據《環球時報》引述中國駐烏克蘭大使館指，所有在烏克蘭的中
國人已經撤出當地危險區域。經過各方努力，被戰火困在蘇梅的最後一批共１１５名中國留學生
，終於乘坐大巴撤離，正前往安全地區。
根據大使館提供的數據，在烏克蘭的中國留學生共有２７００人。大使館表示，至此在烏克
蘭所有中國人已經撤出危險區域。（ｊｔ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事08/03/2022
《神州經脈》外資逾三年來首減持人幣債 滬指低位收市擊穿三千三
|財經熱話08/03/2022
銀行券商疫情下應變方案
|財經熱話08/03/2022
《講股論勢－鄭廣復》美股調整未止 恒指可望反彈至26000點
|專訪08/03/2022
【專訪】陶冬：俄羅斯地緣政治空間遭空前壓縮，普京已經輸了（有片）
|財經熱話08/03/2022
郭思治：市況紛亂散戶宜持盈保泰 靜待低吸機會（有片）
|財經熱話08/03/2022
車股續受累斷鏈危機 比亞迪股價再急插
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰