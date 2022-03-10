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10/03/2022 16:10

《廣匯論勢－鄭廣復》日ＧＰＩＦ受累俄烏戰事，圓匯勢下試１２５

　　《廣匯論勢》今年２月２４日，俄羅斯總統普京宣布向烏克蘭採取所謂的「去軍事化及去納
粹化」的「特殊軍事行動」（實際上就是入侵烏克蘭），在其宣布後數分鐘，烏克蘭基輔、哈爾
科夫、敖德薩及頓巴斯即傳來炮火聲。顯然，俄羅斯已經展開對烏克蘭的入侵。
　　然而，至今已是俄羅斯入侵烏克蘭的第１５日，以軍事力量排名全球第二的俄羅斯，揚言在
三數日就可以拿下整個烏克蘭，但面對軍力排名２２的烏克蘭卻完全未見佔有上風，首都基輔未
被攻陷，烏克蘭總統澤連斯基更發放視頻，表明自己仍然身處基輔的總統府指揮作戰，他夠膽暴
露自己身處之地，難道不怕遭受俄軍襲擊？這似乎反映，在澤連斯基甚至是烏克蘭的背後有一股
無形的力量為其阻擋俄軍的入侵，可以想像，這股力量就是美軍！

＊俄烏縱言和　制裁難終止＊

　　在國際對俄羅斯作出全方位制裁，而俄軍又未在今次的「特殊軍事行動」中佔優下，令普京
處於困局。不過，昨天烏克蘭總統澤連斯基表示，鳥克蘭不尋求加入北約，因為北約亦暫時無意
讓烏國加入，最重要才是安全保證，這似乎是給普京有下台階。然而，國際對俄羅斯的制裁不太
可能因此而停止。
　　俄烏緊張局勢有望緩和，金融市場再次成為炒家的冒險天堂，歐美股市全線上升，歐洲三大
股指以德國ＤＡＸ及法國ＣＡＣ　４０指數升逾７％表現最佳，英國ＦＴＳＥ　１００則升逾
３％。美股方面則以納指升幅達３﹒５９％表現最佳，標普升逾２﹒５％，道指則剛好上升２％


＊通脹料加劇　慎防出重拳＊
　
　美匯指數在本周一高見９９﹒４２後回軟，昨天一度低見９７﹒８５，目前站穩在９８水平。
下周三晚美國聯儲局將會公布議息結果，雖然主席鮑威爾表示支持３月份會議加息０﹒２５厘，
而市場預期加息四分一厘的機會率亦超過九成，但在美國消費者物價通脹升至４０年高位，此時
更是火上加油（油價高企），今晚美國勞工部將會公布２月份ＣＰＩ，預期按年升幅由７﹒５％
進一步擴大到７﹒９％，反映美國通脹壓力進一步加劇，不排除聯儲局在疫情爆發以來的首次加
息行動即出重拳－加息半厘，以表
達其對壓抑通脹的決心，即使當局一如預期只加息０﹒２５厘，亦很可能會同時公布開始減少購
債的時間表及規模，讓市場作好準備。
　　在此重申，我認為美匯指數已經結束１９８５年１月以來的一浪低於一浪走勢，並自
２０１５年１月以來為展開中長期升浪進行整固，當美匯指數向上突破１０４，即代表美元匯價
展開新升浪，但由於歐元在美匯指數之中比重最大，這是否代表歐元將持續下跌，甚至再見一算


＊歐洲面對通脹加劇壓力＊

　　歐元區２月份通脹率亦升至５﹒８％的歷史高位，但去年第四季ＧＤＰ按季僅增長０﹒３％
，歐盟計劃在今年底前將俄羅斯的天然氣進口減少三分二，且擬定在２０３０年之前完全停止進
口俄羅斯原油及天然氣。在如此背景下，歐洲或需轉向由美國進口原油，令成本上升，若然歐元
匯率進一步下跌，將令通脹加劇，歐洲央行即使難以在此時結束量寬措施，亦必定展現對抗通脹
的立場。
　　歐元兌美元在本周一曾低見１﹒０８０５，是２０２０年５月１８日以來最低，但昨天急彈
至接近１﹒１１，目前維持在１﹒１０水平波動，從圖表觀察，即使歐元兌美元失守１﹒１０，
亦料在１﹒０６５０回穩。相反，日圓後市勢危，日本央行維持寬鬆及負利率貨幣政策下，日圓
與其他主要貨幣的息差將會持續擴大，日圓匯價的沽壓將會增加。
　　　日本去年第四季ＧＤＰ按季及按年增長率分別放緩至１﹒１％及４﹒６％，前值分別為
１﹒３％及５﹒４％，資本開支增長按季升幅亦由０﹒４％放緩至０﹒３％。在Ｏｍｉｃｒｏｎ
迅速蔓延及觸發新一輪限制措施之前，日本經濟增長就已放緩，經濟學家認為，隨著俄烏戰事及
油價急升加大了不確定性，日本今年首季ＧＤＰ很可能會收縮。

＊日本ＧＰＩＦ受累俄烏戰事＊

　　另一方面，日本政府退休基金（ＧＰＩＦ）為全球最大退休基金，根據其公布截至２０２１
年３月底的最新數據，該基金持有約１７００億日圓俄羅斯股票及６００億日圓俄羅斯債券，雖
然面對盧布大幅貶值及股市大跌後停止交易，但日本法律規定，該基金不能以政治理由作為投資
決定，換言之，面對上述風險亦不能改變投資組合，但我相信ＧＰＩＦ可以其他理由調整投資組
合，由於美股已累積了較大調整幅度，不排除ＧＰＩＦ會略為加大對美元資產的投資（包括美股
及美債），這對美元匯價有利，但不利日圓。
　　美元兌日圓本周開始已逐步向上突破今年１月初以來的收窄三角形，且今年已不下數次升上
１１６，相信很快便會上破該位，並以１２０﹒５５為首個獲利目標，且仍以１２５作為此升浪
的最終獲利目標。
《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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