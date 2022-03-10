《廣匯論勢－鄭廣復》日ＧＰＩＦ受累俄烏戰事，圓匯勢下試１２５

《廣匯論勢》今年２月２４日，俄羅斯總統普京宣布向烏克蘭採取所謂的「去軍事化及去納

粹化」的「特殊軍事行動」（實際上就是入侵烏克蘭），在其宣布後數分鐘，烏克蘭基輔、哈爾

科夫、敖德薩及頓巴斯即傳來炮火聲。顯然，俄羅斯已經展開對烏克蘭的入侵。

然而，至今已是俄羅斯入侵烏克蘭的第１５日，以軍事力量排名全球第二的俄羅斯，揚言在

三數日就可以拿下整個烏克蘭，但面對軍力排名２２的烏克蘭卻完全未見佔有上風，首都基輔未

被攻陷，烏克蘭總統澤連斯基更發放視頻，表明自己仍然身處基輔的總統府指揮作戰，他夠膽暴

露自己身處之地，難道不怕遭受俄軍襲擊？這似乎反映，在澤連斯基甚至是烏克蘭的背後有一股

無形的力量為其阻擋俄軍的入侵，可以想像，這股力量就是美軍！



＊俄烏縱言和 制裁難終止＊



在國際對俄羅斯作出全方位制裁，而俄軍又未在今次的「特殊軍事行動」中佔優下，令普京

處於困局。不過，昨天烏克蘭總統澤連斯基表示，鳥克蘭不尋求加入北約，因為北約亦暫時無意

讓烏國加入，最重要才是安全保證，這似乎是給普京有下台階。然而，國際對俄羅斯的制裁不太

可能因此而停止。

俄烏緊張局勢有望緩和，金融市場再次成為炒家的冒險天堂，歐美股市全線上升，歐洲三大

股指以德國ＤＡＸ及法國ＣＡＣ ４０指數升逾７％表現最佳，英國ＦＴＳＥ １００則升逾

３％。美股方面則以納指升幅達３﹒５９％表現最佳，標普升逾２﹒５％，道指則剛好上升２％

。



＊通脹料加劇 慎防出重拳＊



美匯指數在本周一高見９９﹒４２後回軟，昨天一度低見９７﹒８５，目前站穩在９８水平。

下周三晚美國聯儲局將會公布議息結果，雖然主席鮑威爾表示支持３月份會議加息０﹒２５厘，

而市場預期加息四分一厘的機會率亦超過九成，但在美國消費者物價通脹升至４０年高位，此時

更是火上加油（油價高企），今晚美國勞工部將會公布２月份ＣＰＩ，預期按年升幅由７﹒５％

進一步擴大到７﹒９％，反映美國通脹壓力進一步加劇，不排除聯儲局在疫情爆發以來的首次加

息行動即出重拳－加息半厘，以表

達其對壓抑通脹的決心，即使當局一如預期只加息０﹒２５厘，亦很可能會同時公布開始減少購

債的時間表及規模，讓市場作好準備。

在此重申，我認為美匯指數已經結束１９８５年１月以來的一浪低於一浪走勢，並自

２０１５年１月以來為展開中長期升浪進行整固，當美匯指數向上突破１０４，即代表美元匯價

展開新升浪，但由於歐元在美匯指數之中比重最大，這是否代表歐元將持續下跌，甚至再見一算

？



＊歐洲面對通脹加劇壓力＊



歐元區２月份通脹率亦升至５﹒８％的歷史高位，但去年第四季ＧＤＰ按季僅增長０﹒３％

，歐盟計劃在今年底前將俄羅斯的天然氣進口減少三分二，且擬定在２０３０年之前完全停止進

口俄羅斯原油及天然氣。在如此背景下，歐洲或需轉向由美國進口原油，令成本上升，若然歐元

匯率進一步下跌，將令通脹加劇，歐洲央行即使難以在此時結束量寬措施，亦必定展現對抗通脹

的立場。

歐元兌美元在本周一曾低見１﹒０８０５，是２０２０年５月１８日以來最低，但昨天急彈

至接近１﹒１１，目前維持在１﹒１０水平波動，從圖表觀察，即使歐元兌美元失守１﹒１０，

亦料在１﹒０６５０回穩。相反，日圓後市勢危，日本央行維持寬鬆及負利率貨幣政策下，日圓

與其他主要貨幣的息差將會持續擴大，日圓匯價的沽壓將會增加。

日本去年第四季ＧＤＰ按季及按年增長率分別放緩至１﹒１％及４﹒６％，前值分別為

１﹒３％及５﹒４％，資本開支增長按季升幅亦由０﹒４％放緩至０﹒３％。在Ｏｍｉｃｒｏｎ

迅速蔓延及觸發新一輪限制措施之前，日本經濟增長就已放緩，經濟學家認為，隨著俄烏戰事及

油價急升加大了不確定性，日本今年首季ＧＤＰ很可能會收縮。



＊日本ＧＰＩＦ受累俄烏戰事＊



另一方面，日本政府退休基金（ＧＰＩＦ）為全球最大退休基金，根據其公布截至２０２１

年３月底的最新數據，該基金持有約１７００億日圓俄羅斯股票及６００億日圓俄羅斯債券，雖

然面對盧布大幅貶值及股市大跌後停止交易，但日本法律規定，該基金不能以政治理由作為投資

決定，換言之，面對上述風險亦不能改變投資組合，但我相信ＧＰＩＦ可以其他理由調整投資組

合，由於美股已累積了較大調整幅度，不排除ＧＰＩＦ會略為加大對美元資產的投資（包括美股

及美債），這對美元匯價有利，但不利日圓。

美元兌日圓本周開始已逐步向上突破今年１月初以來的收窄三角形，且今年已不下數次升上

１１６，相信很快便會上破該位，並以１２０﹒５５為首個獲利目標，且仍以１２５作為此升浪

的最終獲利目標。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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