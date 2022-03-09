【Ａ股震盪】滬綜指午後重創３％穿三千二，深成指跌４％失萬二關

《經濟通通訊社９日專訊》美國禁止進口俄羅斯石油，令油價續在高位徘徊，市場擔心影響
全球經濟，Ａ股市場未止血，午後跌幅再次擴大，油氣、三孩、軍工等板塊跌幅居前，兩市超
４０００股飄綠。滬綜指跌３﹒１％，報３１９１﹒２８點，滬深３００指數跌３﹒３％，深成
指瀉４％，報１１７５７﹒６２，是２０２０年７月以來首之跌穿１２０００關。上海Ｂ股跌
０﹒８％，深圳Ｂ股跌１﹒９％。（ｃａ）
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