【Ａ股震盪】滬綜指午後重創３％穿三千二，深成指跌４％失萬二關

《經濟通通訊社９日專訊》美國禁止進口俄羅斯石油，令油價續在高位徘徊，市場擔心影響

全球經濟，Ａ股市場未止血，午後跌幅再次擴大，油氣、三孩、軍工等板塊跌幅居前，兩市超

４０００股飄綠。滬綜指跌３﹒１％，報３１９１﹒２８點，滬深３００指數跌３﹒３％，深成

指瀉４％，報１１７５７﹒６２，是２０２０年７月以來首之跌穿１２０００關。上海Ｂ股跌

０﹒８％，深圳Ｂ股跌１﹒９％。（ｃａ）

