【Ａ股震盪】滬指再跌１﹒１％守三千二，地緣衝突下通脹擔憂依舊

《經濟通通訊社９日專訊》滬深股市兩會期間震盪不止，滬綜指今早開市高開重上三千三，

不過最新公布的２月ＣＰＩ同比漲幅持穩，ＰＰＩ創八個月新低，地緣風險令糧食能源漲價憂慮

難消，股市再次調頭向下，加上有色、金融及地產板塊崩跌，引發大市連續第三日急跌，滬指跌

幅快速放大，午後一度暴力拉跌４﹒４％，低見３１４７﹒６８點，創下２０２０年７月以來新

低。不過其後跌勢快速收窄至１﹒１３％，收報３２５６﹒３９點，累計三日跌幅達５﹒５５％

。

深成指盤中一度跌超過半成，全日跌幅達到１﹒１２％，創業板指跌０﹒６３％，

兩市全成交１１６１７億元（人民幣．下同），按日增４﹒７％，連續第五日成交過萬億。

人民銀行連續第六日開展１００億元人民幣７天期逆回購操作，全日零投放零回籠。

國家統計局公布，今年２月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年上漲０﹒９％，與上月持

平，符預期。按年比，食品價格下降３﹒９％，非食品價格上升２﹒１％。２月份，工業生產者

出廠價格指數（ＰＰＩ）按年上漲８﹒８％，遜於市場預期升８﹒６％，按月則上升０﹒５％。



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４２２６﹒３５ －０﹒９２

上證綜合指數 ３２５６﹒３９ －１﹒１３ ５１９８﹒３３

深證綜合指數 ２１１６﹒１５ －１﹒１０ ６４１９﹒２７

上證Ｂ股指數 ２７３﹒５６ －０﹒０６ ２﹒１６

深證Ｂ股指數 １０７７﹒８２ －１﹒８３ ０﹒９２

上證１８０指數 ９０２６﹒０３ －１﹒００

上證３８０指數 ５８７１﹒４４ －１﹒３３

深證成份指數 １２１０７﹒１７ －１﹒１２

中小創新指數 ２３９２﹒０３ －１﹒１５

深圳創業板指數 ２５６６﹒７２ －０﹒６３

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