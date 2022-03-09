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09/03/2022 17:49

【大國博弈】美網安公司：去年美國至少六州政府遭中國黑客入侵

　　《經濟通通訊社９日專訊》由美國退役軍官創辦的美國網絡安全公司麥迪安
（Ｍａｎｄｉａｎｔ）周二發布報告，指控黑客組織「ＡＰＴ４１」在２０２０年９月被美國司
法部起訴後，去年仍入侵了美國至少六個州政府的電腦網絡，「ＡＰＴ４１」被指為中國政府工
作。麥迪安專家在聲明中指出，黑客堅持侵入政府網絡，在同一個州內針對多個機構進行攻擊，
表明他們在尋找一些重要的東西，「我們到處都能發現他們，這令人不安」。報告沒有提及哪些
州份受到黑客入侵，也沒有給出黑客入侵的動機。
　　報告指出，俄羅斯的網絡威脅的可能性是真實存在的，但世界各地仍有不少黑客正在一如既
往地開展行動，而ＡＰＴ４１就是目前最活躍的威脅行為者之一。
　　美國司法部２０２０年起訴五個被指來自ＡＰＴ４１的中國籍黑客，指控他們攻擊了美國和
海外的１００多家公司和機構，包括社交媒體和遊戲公司、大學和電信提供商，還有當時香港的
民主派政界及社運人士，起訴書提及其中一名被告自稱和中國國家安全部有聯繫。
　　全球互聯網巨頭Ｇｏｏｇｌｅ同日宣布，計劃以５４億美元的價格收購麥迪安。（ｅｙ）
（ｚｚ）

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