【殘酷挾倉】鎳業龍頭崩盤解碼：貪功做淡無法交割品種釀致命漏洞



《經濟通通訊社記者楊英傑９日報道》俄羅斯在烏克蘭陷入戰爭泥沼，引發歐美對俄制裁不

斷升級，甚至影響到該國經濟命門油氣及礦石資源。黑天鵝飛過大宗商品期貨市場，無意間引發

了一場史詩級的逼空事件，受害者中國鎳業巨頭青山控股據報持有天量期鎳短倉，因鎳價癲升而

遭礦業巨頭嘉能可挾倉，幸好倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）出手相救，暫時避免了過百億美元的歷

史性虧損。

不過事件遠遠未到完結一步，青山控股據報正在市場上大手掃貨對沖虧損，而青山控股及嘉

能可未來會以甚麼價格交割期鎳仍然值得留意。

和大宗商品打交道的企業買期貨對沖是正常操作，炒燶期貨而導致損手爛腳的情況亦屢見不

鮮，有關注過國泰（００２９３）的投資者定必不陌生，而今次青山控股遭挾倉，是否如內地業

界所言，是外國資本「圍獵」中國民營企業呢？《經濟通通訊社》為讀者解碼。



＊ＬＭＥ阻好友狙擊，青山控股形勢仍險峻＊



在地緣政治震盪下，國際期鎳市場走出史詩級行情，在短短兩日內倫鎳價格從每噸３萬美元

最高衝上至１０萬美元。盡管俄羅斯是鎳主要出口國，但印尼才是全球鎳資源儲量最大的國家，

多國企業都有在當地開設礦場，這樣的漲幅看似不合常理。

面對期鎳癲價，據報全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股竟然持有３０萬噸期鎳短倉，引發

爆倉危機，令人訝異。根據期貨規則，假若商品價格暴漲，清算所會要求持有短倉投資者的經紀

公司追加保證金，覆蓋客戶的潛在虧損，如果客戶未能及時補上保證金，便會被強制平倉。在青

山控股的事件中，以３０萬噸短倉、每噸１０萬美元計算，這批期鎳總價值達到了３００億美元

，假如青山控股遭強制平倉，在執行價為每噸２萬美元的情況下，公司錄得的虧損將高達２４０

億美元，這是絕大多數企業都不可能承受到的程度。

傳聞提到，嘉能可向青山控股挾倉，劍指對方在印尼鎳礦的６０％股權，被內媒稱為「趁火

打劫」，不過由港交所（００３８８）控股的ＬＭＥ給青山控股幫了一個大忙，宣布取消所有在

倫敦時間３月８日凌晨０時之後執行的鎳交易，意味著交易所不承認期鎳每噸８萬甚至１０萬美

元的癲價，青山控股的帳面虧損可大幅縮水。

ＬＭＥ目前預計３月１１日前不會重啟鎳交易，且３月８日當天的交易完全作廢。在交易恢

復當天，以３月７日收盤價為基準將日漲跌幅設置在１０％，即ＬＭＥ再次開盤以每噸５﹒０３

萬美元計算。即便如此，青山控股還是需要支付總計６﹒７５億美元的保證金，仍然算得上是一

個天文數字，但是ＬＭＥ給予了更進一步的寬容。據外電報道，ＬＭＥ給予建設銀行

（００９３９）（滬：６０１９３９）一家子公司更多時間，以補足未能按時追加的保證金，而

建行子公司的客戶相信就是青山控股。

退一萬步講，即使青山控股有能力追加保證金，但是去到期貨交割則是另一重難關。青山控

股雖然從事鎳產品生產，但其生產的是高冰鎳而非ＬＭＥ期鎳交割品種，俄羅斯鎳產品也因為被

制裁而無法被用來交割，相信狙擊青山控股的大鰐亦是看中這一點，才會向對方施展如此兇狠精

準的手段。青山控股剩下來的方法，就是一方面燒錢將合約展期，另一方面減少短倉押注，等待

鎳價回落至合理水平，亦即是和好友打持久戰。





面對集團存亡危急一刻，青山實業董事局主席項光達承認稱：「老外的確有些動作」，又出

口術指國家有關部門和領導對青山「都很支持」，頗有一種西方企業獵殺中資企業的意味；外界

亦對事件透露出惋惜的態度，青山控股合作夥伴華友鈷業（滬：６０３７９９）稱這是外資抓住

漏洞惡意做多（長倉），有內地媒體稱這是中國公司被西方大鰐「圍獵」。

不過資本市場錢字當頭，有賺錢的機會時亦未必會理會對方公司來自哪一國，內地知名財經

自媒體《吳曉波頻道》引述資深投資人韓雲指，這是國際期貨市場慣用的常規手法，在期貨價格

上升時，短倉投資者就一定會被「咬死」，直到對方徹底爆倉為止，不存在甚麼陰謀論。信誠證

券聯席董事張智威接受《經濟通通訊社》訪問時表示，期貨本就是一種高投機資產，而在俄烏局

勢大宗商品市場更添風險，企業即使被強制平倉也是正常市場行為。有聲音指青山控股只是為鎳

價下跌做對沖，並非投機行為，張亦不同意，因為青山控股若真如報道所指持有３０萬噸短倉，

數量太大，甚至有可能超出自身一年的鎳產量，不可避免存在投機因素。綜合媒體報道，全球去

年鎳礦產量約為２７０萬噸，而作為「中國鎳王」的青山控股擁有鎳鐵產能正是３０萬噸。



＊張智威稱事件有啟示：有色股價不完全反映商品走勢＊



大宗商品價格上升，外界理所當然地認為相關資源板塊會急漲，不過資本市場存在大量的衍

生工具，上市公司會利用投資來對沖虧損或是放大收益，所以張智威認為不可以直接將商品價格

及股價挂鈎，「係一個好大嘅啟示，唔好以為有色金屬升股價就會升」，並以石油板塊為例，指

出國際政局動盪引致油價飆升，但本港石油股並沒有同樣大升。張智威指出，目前資源股已經被

炒上，有機會跟不上大宗商品接下來的升幅，投資者應謹慎投資。

