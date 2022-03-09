【俄烏開戰】外交部：中國紅十字會向烏克蘭提供５００萬援助物資

《經濟通通訊社９日專訊》外交部發言人趙立堅今日表示，中國紅十字會已經發布消息，應

烏克蘭方面的請求，中國紅十字會將向烏克蘭方面提供一批人道主義援助物資，包括食品、生活

必需品等，價值５００萬元人民幣。首批物資今天已經從北京起運，後續將通過適當方式盡快交

付烏克蘭。

趙立堅又稱，蘇梅地區的百餘名中國留學生已經安全撤離高風險區域，目前在烏克蘭的絕大

多數中國公民已經撤離。（ｗｌ）

