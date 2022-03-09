【聚焦數據】內地２月ＰＰＩ同比漲幅收窄至８﹒８％，仍高於預期

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２２年２月份，全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比上漲８﹒８％，漲幅較上月繼續回落０﹒３個百分點，但回落幅度收窄，且仍高
於市場預期的漲８﹒７％。２月ＰＰＩ環比上漲０﹒５％；工業生產者購進價格同比上漲
１１﹒２％，環比上漲０﹒４％。
１－２月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲８﹒９％，工業生產者購進價格上漲
１１﹒６％。（ｗｌ）
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