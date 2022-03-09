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09/03/2022 09:48

【數據解讀】統計局：春節及能源價格波動致２月ＣＰＩ環比漲幅擴

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２２年２月份，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲０﹒９％，漲幅較上月持平，且符合市場預期。對此，統計局城市司高級統
計師董莉娟解讀指，２月份，受春節因素和國際能源價格波動等共同影響，ＣＰＩ環比漲幅略有
擴大，同比漲幅總體平穩。據測算，在２月份０﹒９％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響
約為負０﹒１個百分點，新漲價影響約為１﹒０個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同
比上漲１﹒１％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。

＊食品價格環比漲１﹒４％，豬肉價格續降＊

　　　從環比看，ＣＰＩ上漲０﹒６％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，食品價格上漲
１﹒４％，漲幅與上月相同，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２６個百分點。食品中，受春節因素影響，
鮮菜、水產品和鮮果價格分別上漲６﹒０％、４﹒８％和３﹒０％，雞肉、鴨肉、牛肉和羊肉價
格漲幅在０﹒３％－１﹒４％之間；豬肉和雞蛋供應充足，價格分別下降４﹒６％和３﹒７％。
　　非食品價格上漲０﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３４個
百分點。非食品中，工業消費品價格由上月持平轉為上漲０﹒８％，主要是能源價格上漲帶動，
其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲６﹒２％、６﹒７％和１﹒３％。服務價格由上月上
漲０﹒３％轉為持平。其中，就地過年帶動文娛消費及近郊遊熱度升高，電影及演出票價格上漲
９﹒３％，民宿等其他住宿價格上漲２﹒２％；節後務工人員陸續返城，服務供給有所增加，家
政服務和母嬰護理服務價格分別下降６﹒８％和１﹒９％。

＊工業消費品價格同比漲幅擴，服務價格漲幅回落＊

　　從同比看，ＣＰＩ上漲０﹒９％，漲幅與上月相同。其中，食品價格下降３﹒９％，降幅比
上月擴大０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒７６個百分點。食品中，豬肉價格下降
４２﹒５％，降幅比上月擴大０﹒９個百分點；鮮果、食用植物油和水產品價格分別上漲
６﹒６％、６﹒４％和４﹒９％，漲幅均有回落。非食品價格上漲２﹒１％，漲幅比上月擴大
０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒６８個百分點。
　　非食品中，工業消費品價格上漲３﹒１％，漲幅比上月擴大０﹒６個百分點，其中汽油和柴
油價格分別上漲２３﹒９％和２６﹒３％，漲幅比上月均有擴大。服務價格上漲１﹒２％，漲幅
回落０﹒５個百分點，其中飛機票和旅遊價格分別上漲１８﹒０％和４﹒５％，漲幅比上月均有
回落；教育服務和醫療服務價格分別上漲２﹒７％和０﹒９％，漲幅均與上月相同。（ｗｌ）

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