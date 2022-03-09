  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2022 09:56

【數據解讀】統計局：大宗商品價格上漲，ＰＰＩ環比轉漲０﹒５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２２年２月份，全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比上漲８﹒８％，漲幅較上月繼續回落０﹒３個百分點，但回落幅度收窄，且仍高
於市場預期的漲８﹒７％。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，２月份，受原油、有色金屬
等國際大宗商品價格上漲等因素影響，ＰＰＩ環比由降轉漲，同比漲幅回落。據測算，在２月份
８﹒８％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為８﹒４個百分點，新漲價影響約為０﹒４
個百分點。

＊石油開採價格環比漲１３﹒５％，煤炭價格續回＊

　　從環比看，ＰＰＩ由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒５％。其中，生產資料價格由下降
０﹒２％轉為上漲０﹒７％，生活資料價格由持平轉為上漲０﹒１％。國際原油價格大幅上漲，
帶動國內石油相關行業價格上行，其中石油開採價格上漲１３﹒５％，精煉石油產品製造價格上
漲６﹒５％，有機化學原料製造價格上漲２﹒９％。
　　受國際因素影響，國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲２﹒０％。煤炭價格繼續回落，
煤炭開採和洗選業、煤炭加工價格均下降２﹒４％。另外，電力熱力生產和供應業價格上漲
０﹒９％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲０﹒７％；非金屬礦物製品業價格下降１﹒０％


＊生活資料價格同比漲幅擴大＊

　　從同比看，ＰＰＩ上漲８﹒８％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點。其中，生產資料價格上
漲１１﹒４％，漲幅回落０﹒４個百分點，生活資料價格上漲０﹒９％，漲幅擴大０﹒１個百分
點。調查的４０個工業行業大類中，價格上漲的有３６個，與上月相同。
　　主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲４５﹒４％，回落５﹒９個百分點
；化學原料和化學製品製造業上漲１９﹒７％，回落１﹒３個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工
業上漲１２﹒９％，回落１﹒８個百分點；化學纖維製造業上漲１１﹒４％，回落２﹒７個百分
點。價格漲幅擴大的有：石油和天然氣開採業上漲４１﹒９％，擴大３﹒７個百分點；石油煤炭
及其他燃料加工業上漲３０﹒２％，擴大０﹒１個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲
２０﹒４％，擴大０﹒６個百分點；電力熱力生產和供應業上漲８﹒５％，擴大０﹒８個百分點
。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning09/03/2022
熊麗萍籲車股不宜再沾手　恒指21300有阻力
中國故事08/03/2022
《神州經脈》外資逾三年來首減持人幣債　滬指低位收市擊穿三千三
財經熱話08/03/2022
銀行券商疫情下應變方案
財經熱話08/03/2022
《講股論勢－鄭廣復》美股調整未止 恒指可望反彈至26000點
專訪08/03/2022
【專訪】陶冬：俄羅斯地緣政治空間遭空前壓縮，普京已經輸了（有片）
財經熱話08/03/2022
郭思治：市況紛亂散戶宜持盈保泰 靜待低吸機會（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金