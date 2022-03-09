【數據解讀】統計局：大宗商品價格上漲，ＰＰＩ環比轉漲０﹒５％

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２２年２月份，全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比上漲８﹒８％，漲幅較上月繼續回落０﹒３個百分點，但回落幅度收窄，且仍高

於市場預期的漲８﹒７％。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，２月份，受原油、有色金屬

等國際大宗商品價格上漲等因素影響，ＰＰＩ環比由降轉漲，同比漲幅回落。據測算，在２月份

８﹒８％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為８﹒４個百分點，新漲價影響約為０﹒４

個百分點。



＊石油開採價格環比漲１３﹒５％，煤炭價格續回＊



從環比看，ＰＰＩ由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒５％。其中，生產資料價格由下降

０﹒２％轉為上漲０﹒７％，生活資料價格由持平轉為上漲０﹒１％。國際原油價格大幅上漲，

帶動國內石油相關行業價格上行，其中石油開採價格上漲１３﹒５％，精煉石油產品製造價格上

漲６﹒５％，有機化學原料製造價格上漲２﹒９％。

受國際因素影響，國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲２﹒０％。煤炭價格繼續回落，

煤炭開採和洗選業、煤炭加工價格均下降２﹒４％。另外，電力熱力生產和供應業價格上漲

０﹒９％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲０﹒７％；非金屬礦物製品業價格下降１﹒０％

。



＊生活資料價格同比漲幅擴大＊



從同比看，ＰＰＩ上漲８﹒８％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點。其中，生產資料價格上

漲１１﹒４％，漲幅回落０﹒４個百分點，生活資料價格上漲０﹒９％，漲幅擴大０﹒１個百分

點。調查的４０個工業行業大類中，價格上漲的有３６個，與上月相同。

主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲４５﹒４％，回落５﹒９個百分點

；化學原料和化學製品製造業上漲１９﹒７％，回落１﹒３個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工

業上漲１２﹒９％，回落１﹒８個百分點；化學纖維製造業上漲１１﹒４％，回落２﹒７個百分

點。價格漲幅擴大的有：石油和天然氣開採業上漲４１﹒９％，擴大３﹒７個百分點；石油煤炭

及其他燃料加工業上漲３０﹒２％，擴大０﹒１個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲

２０﹒４％，擴大０﹒６個百分點；電力熱力生產和供應業上漲８﹒５％，擴大０﹒８個百分點

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