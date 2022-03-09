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09/03/2022 13:38

【ＦＯＣＵＳ】貴油、妖鎳、ＬＭＥ，普京扇動黑天鵝亂飛

　　【ＦＯＣＵＳ】猜得中開頭，猜不到結局。面對國內通脹爆表，美國總統拜登仍祭出對俄羅
斯油氣禁運的升級制裁；繼歐盟委員會無視爭議將核電有條件歸類為可持續投資後，億萬富翁馬
斯克正極力呼籲，歐洲重啟休眠的核電站；而用套保財技和低成本產能在鎳業市場呼風喚雨的巨
頭，突然遭大挾空倉，牽動倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）「拔網線」。

＊美英禁俄石油，布油企１３０美元＊

　　全美平均汽油價格企上每加侖４﹒１７美元的史上最高之際，拜登當地時間周二（８日）宣
布，對準俄羅斯的經濟「主動脈」，禁止進口其石油和天然氣；英國緊隨其後稱，將在今年底前
逐步淘汰俄羅斯石油；歐洲最大油企殼牌（Ｓｈｅｌｌ）則指，將停止所有俄羅斯原油的現貨採
購。布油期貨應聲漲６％，企上１３０美元。
　　相比美英各自僅８％的原油產品進口來自俄羅斯，２５％原油及４０％天然氣依賴俄羅斯的
歐盟，顯
然還沒有撕破臉的底氣；德國總理朔爾茨更公開反對禁運。不過，歐盟就修訂其能源戰略，計劃
一年內將俄氣進口量削減三分二，並力爭幾年內完全擺脫對俄能源依賴。
　　如何做到？除了增加從阿塞拜疆、卡塔爾、埃及、澳洲等的天然氣進口，還擬提高沼氣產量
及對氫的使用量，並可能不得不延長煤炭使用時限。

＊馬斯克公開籲歐洲重啟核電＊

　　更出乎意料的是，歐洲原本有望在今年底令已關閉的核反應堆達到１０２座，但歐盟委員會
上月就不顧反對，宣布綠色能源框架與定義標籤包括核電，或是有意為其成為「過渡性能源」鋪
路。
　　最新推波助瀾的是億萬富翁馬斯克，他明言歐洲應重啟休眠的核電站和提高運行中的核電站
的產量，此事關國家安全。對於有人質疑核電站的輻射風險，他甚至稱，「我會去（核電站）那

旅行，並在電視上直播吃當地種植的食物。」
　　另在２０１９年遭美國石油出口制裁的委內瑞拉，其周二（８日）突然釋放至少兩名美國公
民，被視作兩國數年來首次恢復高層代表團雙邊會談，華府在當地尋求替代石油供應，相關制裁
有望破冰的信號。

＊妖鎳兩日升２﹒５倍，ＬＭＥ「拔網線」＊

　　全球能源大佬俄羅斯攪動起７０年代石油危機之後的最大規模能源供應危機，令全球通脹陡

新的變量，中國周三公布的２月ＰＰＩ環比結束連續兩個月負增長轉升，而歐洲能源政策、地緣
關係
親疏同面臨重整。
　　猝不及防巨變的還包括本周的「妖鎳」風波，ＬＭＥ鎳價短短兩日遭挾高２﹒５倍至每噸
１０萬美元
。市場傳聞，過往靠海外低成本生產推低全球鎳價、同時靠套保財技賺得盆滿缽滿的行業巨頭，
因２０萬噸鎳空單遭交易對手鎖定，「老貓燒鬚」遭逼空損失數以十億計美元。最後由ＬＭＥ罕
有出手修改規則取消交易，被形容為「拔網線」自救，以避免經紀商火燒連營。
　　當俄羅斯警告，油價可能達到每桶３００美元；當本月初鎳的交易價格還停留在每噸２﹒５
萬美元
；當俄羅斯央行在歐美的資產一夜之間遭凍結，無數巨企加入杯葛……隨著西方和俄羅斯的持續
角力，無論莫斯科會否如１９４１年的東京，在面對空前制裁後選擇孤注一擲偷襲珍珠港，貴油
、妖
鎳、ＬＭＥ，都不會是最後一個。

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