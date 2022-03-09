《投資智慧－鄧聲興》內房經營環境改善，越秀地產（１２３）看漲

《投資智慧》俄烏危機愈演愈烈，市場更擔心俄羅斯石油禁運風險，夾高布蘭特期油一度拉

升逾一成，嚇散環球股市。恒指連跌兩個交易日，累插１４０９點，收６８個月低位。但部分內

房股在恒指大跌之際逆勢反彈，皆因內房板塊過去幾日喜訊不少。國務院總理李克強５日在政府

工作報告中指出，堅持「住房不炒」的基調，探索新的發展模式；支持商品房市場更好滿足購房

者的合理住房需求；穩地價、穩房價、穩預期，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。整

體來看，２０２１年房地產開發投資額佔固定資產投資總額的２６﹒７％，可見房地產對經濟增

長有一定的推動力。



回顧２０２１年，政府加大力度調控房地產行業，尤其是在下半年，內房行業信貸環境緊張

，內房資金鏈斷裂，一眾內房股跌至歷史低位。但相信今年房地產行業會進入汰弱留強的局面，

併購或會成為今年的主基調。內地機構和銀行也開始支持內房發展商進行併購。雖宏觀來看，內

房股今年不會太過強勁和熱炒，但由於整體經營環境較去年改善，故投資者不必像去年一樣看淡

內房股。首選有國企背景和財政實力的企業，看好越秀地產（００１２３）。



集團主要在香港及中國內地從事地產開發、管理及投資業務，亦是地方國企，背景和實力毋

庸置疑。２０２１年，集團合同銷售金額約１１５１﹒５億元人民幣，同比上升約２０％；累計

合同銷售面積約４１７﹒６７萬平方米，同比上升約１０％；成為少數可實現全年目標的房企之

一，表現優於同業，在大灣區市場擁有領先地位。與此同時，集團在行業下行階段依然加大投資

力度，保持拿地規模的增長。２０２１年集團共新增土地３４幅，新增土儲面積８２０萬平方米

；權益ＧＦＡ為５３６萬平，權益比例為６５％。集團全年總地價涉及８９４億元人民幣，佔全

年合同銷售總額７８％，同比增加２４％。



此外，截至去年６月３０日止，集團「三道紅線」保持「綠檔」達標，剔除預收款後的資產

負債率、淨借貸比率和現金短債比分別為６９﹒４％、４９﹒８％和１﹒８０倍，財務健康穩健

。債務結構持續優化，融資管道多元，境外成功發行６﹒５億５年期和１﹒５億１０年期美元債

，票面利率分別為２﹒８％和３﹒８％。上半年平均借貸年利率為４﹒４５％，同比下降２６個

基點。未來，集團有望繼續發揮國企合作優勢，為長期穩健增長奠定基礎。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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