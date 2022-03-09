《拆局麒想－林嘉麒》建行子炒濃鎳獲准延期，港交所做法合適嗎？

《拆局麒想》恒指由今年２月高位２５０００水平，一個月內跌至２００００點邊，炒燶股

票╱期指應該多不勝數，如果和你說輸了不用找數，孖展倉也不用你填，真是好過中六合彩。六

合彩有人中了，但不是你和我。倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）宣布，暫停鎳（Ｎｉｃｋｅｌ）市場

交易，同時取消由英國３月８日起凌晨開始的所有交易，意即，輸了不用還，嬴了沒錢收。確實

，根據ＬＭＥ會員條例，ＬＭＥ可以根據特別委員會的要求採取行動，行使取消所有受影響合約

的權力，並將聯繫擁有受影響合約的會員，提供取消或撤銷這些受影響合約的指示。作為成熟的

國際金融市場的交易平台，實屬罕見。公司通告指，由於「俄羅斯和烏克蘭局勢對ＬＭＥ市場的

影響，以及近期ＬＭＥ各種基本金屬，特別是鎳的低庫存環境和高價格波動環境，亦指當前的事

件前所未有。」因此決定以上決定。



首先，為何只是鎳交易呢？由於鎳價兩日內被共挾高２﹒５倍至逾每噸１０萬美元，升幅過

多是取消交易的原因嗎？那麼ＬＭＥ應該一早限制每種交易的升跌幅，而不是事後搬龍門。確實

，２﹒５倍的升幅是異常，作為交易所有其責任維持市場秩序，不過，類似事件不是ＬＭＥ所講

的「罕見」。今次鎳的交易事件，ＬＭＥ歸咎於鎳的低庫存環境和高價格波動環境，指當前的事

件前所未有。抱歉，早於１９８５年ＬＭＥ已有相關經驗，在鈦（Ｔｉｎ）市場交易上曾經在

１９８５年面臨「錫危機」（Ｔｉｎ Ｃｒｉｓｉｓ），當年因２２國政府支持的國際錫業委員

會（ＩＴＣ）無力償還債務、無法穩定市場導致錫價崩落，ＬＭＥ曾暫停錫金屬交易長達五年之

久，結果許多券商退出該交易市場。儘管３７年後，發生了第二次，次數也不是多，惟作為國際

級的專業金融交易平台，一次也嫌多。事件將會影響ＬＭＥ在國際金融市場的聲譽，甚至是日後

的會員數量或交易量。



而事件最被人質疑的是，根據《彭博》消息，事件是涉及建設銀行（００９３９）一家子公

司ＣＣＢＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ青山控股，周一未能按時向倫敦金屬交易所

（ＬＭＥ）追加數億美元的保證金，獲交易所給予延期，意味這家子公司未有正式違約。華爾街

估計帳面上虧損高達８０億美金，路透指單是補孖展就要６﹒７５億美金。路透更指早於鎳價在

１８０００至１９０００美元的時候，青山累積淡倉高達３０萬噸鎳，涉資高達６０億美元。而

今次與青山對賭的的對家在ＬＭＥ ｐｏｓｉｔｉｏｎ佔了５至８成的庫存，能有此超高的庫存

量是全球最大的商品交易商：嘉能可。有外國交易員認為此事件是Ｌａｓｔ ｒｅｓｏｒｔ

ｆｏｒ ｂｏｔｈ ｂｕｙｅｒ ａｎｄ ｓｅｌｌｅｒ。而ＬＭＥ的決定，容易被人認定是利

好中資建行，卻損害了國際投資者。



筆者有幾個疑問。第一、作為交易平台的ＬＭＥ，以甚麼準則來決定今次交易取消。第二、

青山控股憑著甚麼資產抵押，可容許作高達６０億美元的淡倉，是建行直接擔保嗎？既然ＬＭＥ

自己有說「特別是鎳的低庫存環境和高價格波動環境」，亦有過１９８５年鈦交易的深刻反思，

為何容許這項超高風險的交易呢？根據ＬＭＥ每日各項金屬交易數據，明顯可見２０２１年初鎳

交易量由日均成交不足７萬多宗，已升至今年２月平均交易量至８５６３９宗，而交易量的上升

正是鎳價突破１９０００美元的時候。作為融資業務，風險監控應該是實時監察尤其面對大客戶

的重大持倉。稍為有點了解，也知道鎳交易薄弱，實物交割困難。當面對價格波動下，更容易面

對孖展風險，也較容易違約。ＬＭＥ一直被批評交易制度上一直存在極大風險，似乎今次事件完

全披露出來。２０１２年，港交所（００３８８）以天價１３﹒８８億英鎊（約１６６﹒７億港

元）買入ＬＭＥ，歷史市盈率高達１８０倍，港交所的負債比率亦因此會由０急升到４０％至

５０％，市場當時曾質疑作價有否過高。曾被寄予厚望的ＬＭＥ，過去９年一直拖累港交所業績

表現，一直未能反映其價值。不過，今次港交所終於成功為國家服務了，買ＬＭＥ用了１６７億

港元，今次青山虧損８０億美金，變相為國家慳了４００多億港元（最後交易作價仍有待ＬＭＥ

進一步公布），回想今次鎳事件比較當年作價真是物超所值呢。

《新城晉峰資產管理董事 林嘉麒》



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