【新冠肺炎】林鄭月娥今早１１時晤傳媒，料交代最新防疫安排

《經濟通通訊社９日專訊》政府宣布，行政長官林鄭月娥今日上午１１時將在政府總部地下
演講廳舉行記者會，預料將交代最新疫情和防疫措施安排
第５波疫情持續嚴峻，有市民反映政府資訊混亂。消息指，政府最快今日起重設每日疫情記
者會，由特首林鄭月娥親自主持，並會聯同不同官員講解相關政策，以至隔離檢疫設施的落成進
度等。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|開市Good Morning09/03/2022
熊麗萍籲車股不宜再沾手 恒指21300有阻力
|中國故事08/03/2022
《神州經脈》外資逾三年來首減持人幣債 滬指低位收市擊穿三千三
|財經熱話08/03/2022
銀行券商疫情下應變方案
|財經熱話08/03/2022
《講股論勢－鄭廣復》美股調整未止 恒指可望反彈至26000點
|專訪08/03/2022
【專訪】陶冬：俄羅斯地緣政治空間遭空前壓縮，普京已經輸了（有片）
|財經熱話08/03/2022
郭思治：市況紛亂散戶宜持盈保泰 靜待低吸機會（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰