【新冠肺炎】林鄭月娥今早１１時晤傳媒，料交代最新防疫安排

《經濟通通訊社９日專訊》政府宣布，行政長官林鄭月娥今日上午１１時將在政府總部地下

演講廳舉行記者會，預料將交代最新疫情和防疫措施安排

第５波疫情持續嚴峻，有市民反映政府資訊混亂。消息指，政府最快今日起重設每日疫情記

者會，由特首林鄭月娥親自主持，並會聯同不同官員講解相關政策，以至隔離檢疫設施的落成進

度等。（ｃｌ）



