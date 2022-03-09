【新冠肺炎】何栢良：目前無迫切做全民強檢，接種疫苗是重中之重

《經濟通通訊社９日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在一個電台節目上表示，現階

段並無逼切性進行全民強制檢測，強調接種新冠疫苗才是重中之重，若要推行，就要考慮清楚時

機及方法，他認為檢測方法應以抗原測試為主。

何栢良相信，為院舍人士及長者接種疫苗是尤其重要，本港７０歲以上人口中，有５０萬人

未完成接種兩劑疫苗，希望政府為長者的接種工作，有一個確實完成的時間表。

政府計劃兩周內為院友接種疫苗，他希望當局明確表明會否包括殘疾院舍及兒童院舍或宿舍

，因為這類院舍亦是高危地方。



＊院舍內要短時間減重症，首選打復必泰＊



他指，若要在院舍內短時間減低重症及死亡，科學上一定是首選接種復必泰疫苗。他提到，

院友或家屬有選擇接種哪種疫苗的權利，他引述院舍業界指有老人院因為不少院友想接種復必泰

疫苗，已等候超過３個月，如果有醫護或院舍負責人基於錯誤理解，拒絕安排院友打針，應該要

被刑事追究。他認為，私家醫院可以積極一點，包括組織接種隊為院舍人士打針，並為在私家醫

院住院或覆診而未打針的病人安排接種疫苗。

他又認為，目前快速測試數據未到位，難以判斷疫情是否到頂，需要觀察深喉唾液、急症室

及醫管局住院病人篩查等的檢測陽性比例，暫時未見有回落趨勢，沒有基礎決定本港疫情已經到

頂。（ｃｌ）

