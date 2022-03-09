  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2022 11:49

【新冠肺炎】政府：昨天活豬供應正常，蔬菜批發價繼續回落

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府發言人今日表示，昨日（８日）由內地進口本港的鮮活食品
供應穩定，蔬菜批發價繼續回落，市民無須過分採購。

＊菜芯及白菜平均批發價較月初減半＊

　　根據最新資料，昨日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約２３００公噸，供
應量與平日內地供應量相若。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為
７１１公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為７元及４﹒１元，批發價較今月初下降近
一半，蔬菜批發價已回落至平日水平。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均
每日供應共４００萬隻。

＊冰鮮豬肉貨量約為平日內地供應量九成＊

　　昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約４７公噸，約為平日內地供應量的九成，而活豬供應正
常。昨日冰鮮家禽貨量約為１２萬隻，而本地屠宰的活雞則約９８００隻，供應亦大致穩定。
　　食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。業界表示除
了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口
及食用量均維持穩定，約為每年３２萬至３３萬公噸。今年一月底食米的備存貨量（包括儲備存
貨）為３﹒０４萬公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。（ｃｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道09/03/2022
【名嘴發財高息股】溫鋼城薦華潤水泥(01313)　目標價8.5元（有片）
大行報告09/03/2022
【大行炒D乜】理文業績倒褪大行齊削目標價　瑞信匯證最狠
開市Good Morning09/03/2022
熊麗萍籲車股不宜再沾手　恒指21300有阻力
中國故事08/03/2022
《神州經脈》外資逾三年來首減持人幣債　滬指低位收市擊穿三千三
財經熱話08/03/2022
銀行券商疫情下應變方案
財經熱話08/03/2022
《講股論勢－鄭廣復》美股調整未止 恒指可望反彈至26000點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金