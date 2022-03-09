【新冠肺炎】政府：昨天活豬供應正常，蔬菜批發價繼續回落

《經濟通通訊社９日專訊》政府發言人今日表示，昨日（８日）由內地進口本港的鮮活食品

供應穩定，蔬菜批發價繼續回落，市民無須過分採購。



＊菜芯及白菜平均批發價較月初減半＊



根據最新資料，昨日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約２３００公噸，供

應量與平日內地供應量相若。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為

７１１公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為７元及４﹒１元，批發價較今月初下降近

一半，蔬菜批發價已回落至平日水平。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均

每日供應共４００萬隻。



＊冰鮮豬肉貨量約為平日內地供應量九成＊



昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約４７公噸，約為平日內地供應量的九成，而活豬供應正

常。昨日冰鮮家禽貨量約為１２萬隻，而本地屠宰的活雞則約９８００隻，供應亦大致穩定。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。業界表示除

了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口

及食用量均維持穩定，約為每年３２萬至３３萬公噸。今年一月底食米的備存貨量（包括儲備存

貨）為３﹒０４萬公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。（ｃｌ）

