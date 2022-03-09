【新冠肺炎】醫管局加強支援社區確診者，隔離護理觀察系統將啟用

《經濟通通訊社９日專訊》醫管局表示，為執行「減死亡、減重症及減感染」的抗疫策略，

該局已採取不同措施，加強支援社區的２０１９冠狀病毒病確診病人，特別是較高風險患者，以

減低病情惡化的風險，而隔離護理觀察系統亦將在短期內啟用，透過網上新平台支援確診病人。



＊護士團隊主動接觸當高風險病人＊



醫管局透過加強支援社區的確診病人，落實分流分層照顧患者，將醫院服務預留予重症病人

優先接受治療。醫管局發言人表示，該局會盡早識別在社區的較高風險確診病人，包括７０歲或

以上長者、五歲或以下小童、懷孕２８周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人。

為免病人的病情轉差，上述較高風險病人可透過以下渠道接受醫療及支援服務，包括：（一

）預約到醫管局轄下指定診所求診。若名額已滿，患者可按診所安排到診所取藥，紓緩病徵；（

二）「護訊鈴」護士團隊會每天檢視確診者名單，主動接觸當中的高風險病人，評估他們的健康

狀況，提供相關資訊及支援，並按需要建議病人到指定診所就醫；及（三）致電醫療查詢支援熱

線：１８３６１１５，可按需要轉介醫生提供遙距電話診症服務，目前共設１００條電話線予有

需要人士查詢。



＊加強向院舍外展及遙距診症的醫療服務＊



隔離護理觀察系統亦將在短期內啟用，透過網上新平台支援確診病人。發言人說︰「在社區

的確診病人會收到附有連結的短訊，可透過連結登記及在網上報告嚴重病徵，系統會提供健康建

議及相關資訊平台，亦設渠道供報告確診後指定日子的快速測試結果，相關詳情稍後公布。」

安老院舍支援方面，醫管局社區老人評估小組已加強服務，當中包括加強外展及遙距診症的

醫療及護理服務，以及支援安老院舍為可能需要入院接受緊急醫療護理的病人作出相應安排。按

臨床指引及病人情況，醫生亦會處方新冠病毒口服藥，至於病情較嚴重的長者則會安排送院治理

。



＊輕症確診病人在隔離期間應注意個人衞生＊



至於其他輕症確診病人，在社區隔離期間應注意個人及環境衞生，做好預防感染措施，並時

刻留意身體狀況。如果患者有以下緊急症狀，包括服用退燒藥後仍持續兩天以上發燒超過攝氏

３８﹒５度、體溫攝氏３５度或以下、出現抽搐、呼吸困難、胸部或腹部疼痛、頭暈或意識混亂

、腳步虛浮不穩、孕婦的胎兒活動減少，持續不能飲食或腹瀉及嘔吐超過兩天，建議前往急症室

求醫。（ｃｌ）

