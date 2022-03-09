【新冠肺炎】袁國勇：香港當前每２０人１人染疫，籲長者減少外出

《經濟通通訊社９日專訊》政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇預計，現時推算

本港至少每２０人有１人感染新冠病毒，最差情況是每５人有１人感染，在港鐵、巴士、電梯或

公共地方，也隨時受感染，呼籲在社區的老人家要盡量減少外出。

袁國勇表示，香港超過八成院舍已有新冠病毒感染，病毒會繼續傳播，現在能做的有限，最

重要是讓院舍長者立即接種疫苗。

他又指，幼童免疫系統未成熟，家人要盡快接種疫苗。（ｃｌ）

