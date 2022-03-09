【香港政情】消息：夏寶龍晤政協，重申堅定不移落實一國兩制

《經濟通通訊社９日專訊》全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今日會見港區政協委

員。據了解，夏寶龍在會上，以愛國者治港為題，指全面管治權，並不是由中央直接管治，而是

給予一些指導性的意見，讓特區根據意見來治理，重申中央堅定不移落實「一國兩制」。



＊「一國兩制」５０年不變，之後亦不需要變＊



港區政協委員彭長緯引述夏寶龍指，中央堅定不移落實「一國兩制」，普通法包括司法制度

不會變、「一國兩制」５０年不變，之後亦不需要變，並會行穩致遠。彭長緯形容有關講法給予

香港好大信心。彭長緯提到，全國政協副主席、前行政長官梁振英亦談及香港疫情和「愛國者治

港」原則，又鼓勵香港青年到大灣區發展。



＊關心香港疫情，對香港關懷不是講空話＊



彭長緯表示，夏寶龍繼續關心香港疫情，指中央會確保各項物資充足，糧食供應比疫情前「

有多無少」；統戰部和共青團的領導主要關心「愛國者治港」落實情況和培養香港人愛國情懷，

並肯定香港社團的工作，指疫情下更要做好關心市民的工作，培養香港市民對內地的感情，強調

「大家是一家人」。

另有與會者引述夏寶龍指，中央援建方艙醫院、調撥醫療資源等，對香港的關懷不是講空話

。夏寶龍又提到中央全力支持香港抗疫，截至昨日援港的醫療物資達到９億元。（ｃｌ）

