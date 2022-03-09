【企業盈警】雲南水務（６８３９）料去年盈轉虧最多１２億人幣

《經濟通通訊社９日專訊》雲南水務（０６８３９）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損介乎約９﹒５億至１１﹒５億元人民幣，２０２０年度純利約２﹒２３億元人民幣。

該集團指，轉盈為虧主因融資成本增加導致財務費用上升、計提金融資產預測信貸虧損撥備

及長期資產減值撥備，以及建造服務收入下跌所致。

該集團預期於本月末公布業績。（ｗｈ）

