《國企紅籌》中芯國際（９８１）兩個月賺３億美元，同比增９５％

《經濟通通訊社９日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，經對截至

２月２８日止兩個月未經審計綜合管理帳目的初步評估，歸屬股東淨利潤為３﹒０９億美元左右

，較去年同期增長９４﹒９％。

該集團指，兩個月營業總收入１２﹒２３億美元左右，較去年同期增長５９﹒１％。

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