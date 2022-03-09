《國企紅籌》中芯國際（９８１）兩個月賺３億美元，同比增９５％

《經濟通通訊社９日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，經對截至
２月２８日止兩個月未經審計綜合管理帳目的初步評估，歸屬股東淨利潤為３﹒０９億美元左右
，較去年同期增長９４﹒９％。
該集團指，兩個月營業總收入１２﹒２３億美元左右，較去年同期增長５９﹒１％。
（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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