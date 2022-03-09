【企業盈喜】通天酒業（３８９）料去年虧轉賺最少１５５０萬人幣

《經濟通通訊社９日專訊》通天酒業（００３８９）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度盈利不少於１５５０萬元人民幣，而２０２０年度錄得虧損約１﹒６８億元人民幣。

該集團指，預計盈利主因去年度銷售額回升；對比於２０２０年度毛利虧損，去年度毛利已

恢復，主要由於產品需求上升、新產品增加銷售及提升毛利及無撇銷若干陳舊及滯銷庫存；去年

度無使用權資產和物業、廠房和設備減值虧損，以及銷售及分銷費用減少。（ｗｈ）

