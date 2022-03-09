【企業盈警】中國天瑞水泥（０１２５２）料去年溢利減最多４０％

《經濟通通訊社９日專訊》中國天瑞水泥（０１２５２）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度溢利及全面收益總額將減少３０％至４０％。

該集團指，預期溢利及全面收益總額減少主因一般及日常業務必要核心原材料煤炭價格大幅

上升導致成本增加，以及河南區域水泥銷售價格有所下滑，受累於該省去年下半年連續遭受特大

水災及新冠疫情影響。

該集團將適時公布業績。（ｗｈ）

