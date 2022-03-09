【企業盈喜】中國汽車內飾（００４８）料去年虧轉賺２１０萬人幣

《經濟通通訊社９日專訊》中國汽車內飾（０００４８）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度除稅後純利約２１０萬元人民幣，而２０２０年度除稅後虧損約３９０萬元人民幣。
該集團指，預期錄除稅後純利主因去年度無紡布相關汽車零部件銷量增加，以及透過損益按
公平值列帳的金融資產收益增加。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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