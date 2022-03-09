【企業盈警】正榮地產（０６１５８）料去年溢利跌最多７０％

《經濟通通訊社９日專訊》正榮地產（０６１５８）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度母公司擁有人應佔溢利將較２０２０年度下跌不多於７０％。
該集團指，受宏觀市場環境及新冠疫情影響，預期下跌主因項目售價下降，導致毛利率下降
及計提存貨減值有所增加；商業地產租賃需求下降，導致投資物業公平價值下降，以及若干項目
結轉收益未達預期。
該集團預期不晚於本月底公布業績。（ｗｈ）
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