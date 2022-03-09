《日入而息》國泰去年虧損收窄至５５億，九倉去年多賺５５％

《今天重點》

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國泰（００２９３）去年虧損收窄至５５﹒３億元，不派息；去年客運收益按年跌６１﹒６％，

貨運增長３１﹒８％；去年燃油成本總額增加１１﹒９％，燃油對沖錄收益２３億元

九倉（００００４）去年純利按年增５５％，第二次中期息０﹒２元；九倉去年基礎淨盈利增７

％，香港發展物業營業盈利１１﹒５１億元；本港樓市變化對集團直接影響不大，不會退出內地

市場

中國鐵塔（００７８８）公去年多賺１４％至７３﹒２９億元人民幣，末期息２﹒６２４分；中

國鐵塔料今年資本開支３００億元人民幣，暫未有回Ａ計劃

外媒表示青山控股持３０萬噸空頭，危急一刻狂掃鎳對沖；鎳業龍頭崩盤解碼：貪功做淡無法交

割品種釀致命漏洞

林鄭稱今起每日交代政府工作進展，周二除外；仍在規劃全民強檢，正籌備具體執行人手及物資

；將伊利沙伯醫院轉為定點醫院接收新冠患者；爭拗共存清零已無意義，強調不會「躺平」；防

疫政策需要調校，是否朝令夕改見仁見智

本港新增２５９９１宗確診，快測呈報３２７６６宗

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《即日市況》

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恒指低收１３８點報２０６２７，科指升１１點報４３９３

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《深滬股市》

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金融股插水滬挫１﹒１％三連跌，曾閃崩４％失三千二

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《美元匯價》

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歐元匯價中期難免繼續承受沽壓

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《公司業績》

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國泰（００２９３）去年虧損收窄至５５﹒３億元，不派息；去年客運收益按年跌６１﹒６％，

貨運增長３１﹒８％；去年燃油成本總額增加１１﹒９％，燃油對沖錄收益２３億元

第一太平（００１４２）ＭＰＩＣ去年多賺１１﹒４倍至１４５億披索

九倉（００００４）去年純利按年增５５％，第二次中期息０﹒２元；九倉去年基礎淨盈利增７

％，香港發展物業營業盈利１１﹒５１億元

中國鐵塔（００７８８）公去年多賺１４％至７３﹒２９億元人民幣，末期息２﹒６２４分

保誠（０２３７８）去年持續經營業務經調整經營溢利升１７％，息１１﹒８６美仙

同仁堂國藥（０３６１３）去年純利升１２％至６億元，息０﹒２８元

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《公司資訊》

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ＢＣ科技（００８６３）任命胡振邦為首席財務官

首隻ＳＰＡＣ Ａｑｕｉｌａ通過上市聆訊，擬籌十億

國泰（００２９３）料客機可載客量將維持於疫情前水平約２％

港交所（００３８８）委任宋德霖為新興業務發展部聯席主管

傳螞蟻集團再度擱置香港上市計劃，因科技業持續整頓

吉利控股集團與百度深化戰略合作，涉及智能駕駛雲等領域

舜宇（０２３８２）２月手機鏡頭出貨量按年跌１５﹒９％

德琪（０６９９６）骨髓瘤藥物澳洲註冊使用

港龍地產（０６９６８）２月合同銷售按年跌逾２５％

九倉（００００４）本港樓市變化對集團直接影響不大，不會退出內地市場

保誠（０２３７８）在香港不見有人才外流問題，有信心香港經濟將會反彈

信佳國際（００９１２）附屬開發之惠州土地將等待數月申請商品房預售許可證

國泰（００２９３）今年沒有裁員或特別假期計劃，無意向政府要求額外融資

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《國企紅籌》

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中廣核新能源（０１８１１）２月發電量按年跌１２％

光大證券（０６１７８）全資子公司向法院提訴訟，要求解除資產凍結

廈門港（０３３７８）深Ａ附屬獲批發行１﹒２億股

江蘇寧滬（００１７７）發行兩批共７﹒３億元人民幣超短期融資劵

東風集團（００４８９）２月汽車銷售量升３５％至約２０﹒５萬輛

深高速（００５４８）發１０億元人民幣超短期融資券，年息２﹒１２％

中國鐵塔（００７８８）料今年資本開支３００億元人民幣，公司價值將提升

龍源電力（００９１６）２月總發電量升１０﹒５％

華潤醫藥（０３３２０）旗下新一代抗凝劑ＮＩＰ００３片獲臨床試驗許可

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《神州民企》

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禹州集團（０１６２８）間接附屬同意出售銷售股份，代價為１０﹒５８億元人民幣

達力普（０１９２１）石油專用管訂單現達年產能逾９２％

合景泰富（０１８１３）２月預售額４３﹒８１億元人民幣，按年跌３﹒９％

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《中國要聞》

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新興市場教父麥樸思稱中國股市將迎來蓬勃發展機會

保銀資管表示ＣＰＩ反應內需疲軟，剪刀差仍令企業承壓

分析指ＣＰＩ見底，俄烏衝突帶來的通脹壓力還未體現

ＰＰＩ八個月低，中原銀行表示回落速度緩滯脹風險增

發改委表示加大釋放煤炭優質產能，做好煤炭保供穩價

官媒評滴滴關社區團購平台：先從虎背跳下是及時止損

統計局表示大宗商品價格上漲，ＰＰＩ環比轉漲０﹒５％；春節及能源價格波動致２月ＣＰＩ環

比漲幅擴

人行表示宏觀槓桿率回到穩定軌道，為跨周期調節創空間；人行續１００億７天逆回購利率持平

，零投放零回籠

內地２月ＰＰＩ同比漲幅收窄至８﹒８％，仍高於預期

內地２月ＣＰＩ同比漲幅持平於０﹒９％，符合預期

內地２月二手房市場報告：購房需求熱度環比漲３５％

乘聯會表示鎳價急升對新能源車下游影響不太嚴重

上期所調整原油等期貨交易漲跌停板幅度

上海掛牌中心中小企業股權融資滿足率超過５０％

上海自貿區「離岸通」平台落地臨港新片區

數據顯示２月銀行大額存單發行環比降５６％利率上漲

寧德時代入股投資一礦產開採公司，持股６５％

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《寶島快訊》

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台股收漲１﹒１％，台積電擬第三季加價８吋晶圓代工

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《其他消息》

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消息指夏寶龍晤政協，重申堅定不移落實一國兩制

港台前兼職記者被控管有仿製火器等罪名不成立

房協延長寬減合資格商房租金上限７５％，為期６個月

第六輪防疫抗疫基金「電影院資助計劃」完成發放資助

財匯局發布改革會計專業溝通及諮詢文件，將更名為會財局

ＬＭＥ表示不早於周五前恢復鎳期貨交易，將設升跌幅限制

深股通額度全日流走３５億元，外資連續三日大量流出；滬股通全日流出３７億，外資流走１０

９億續創一個月高

ｆｏｏｄｐａｎｄａ向慈善機構派外賣餐券，免除餐廳每月上架費

瑞銀料鎳價６月底回落至３﹒４萬美元，明年３月跌至２﹒８萬美元

畢馬威表示已有９名申請人在港提交ＳＰＡＣ上市申請

中小企２月營商指數顯著下跌，物流業和地產業較差

中原地產住宅部去年業績４６﹒８億元，創歷史新高

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《俄烏開戰》

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ＬＭＥ暫停鎳交易及撤銷周二午夜至早上交易

世行官員表示持續高油價恐重挫中國等石油進口大國經濟

俄央行啟動外匯現金管制，客戶半年內限取１萬美金

外交部表示中國紅十字會向烏克蘭提供５００萬援助物資

外媒表示百勝集團宣布暫時關閉在俄肯德基餐廳

小麥期貨如過山車，先升破紀錄再暴跌逾７％

滬鎳夜盤連三日漲停，傳上期所或採取強制減倉等措施

澤連斯基仍身處基輔，願就安全及領土問題與俄對話

烏克蘭５城市將暫時停火，供民眾撤離

美國眾院共和黨提出修正，禁俄油氣法案延後１天投票

華府研究堵塞俄羅斯使用加密幣渠道

波蘭欲透過北約機場向烏國援助戰機，遭美國拒絕

美歐集體禁俄油進口，外交部表示反對動輒揮舞制裁大棒

美警告中企勿協助俄羅斯繞過制裁，中方反對長臂管轄

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《兩會焦點》

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國家能源局表示增強煤炭供應，加快儲油儲氣設施建設

胡曉煉稱個別地方隱性債務高，存區域性、行業性風險

劉世錦稱「殺富濟貧」結局只能是共同貧窮

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《大國博弈》

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美中情局局長警告：不應低估習近平對台灣的決心

聯合國人權高級專員巴切萊特與中方敲定５月到訪新疆

美網安公司表示去年美國至少六州政府遭中國黑客入侵

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《殘酷挾倉》

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外媒表示青山控股持３０萬噸空頭，危急一刻狂掃鎳對沖

鎳業龍頭崩盤解碼：貪功做淡無法交割品種釀致命漏洞

青山事件驚魂未定，貴金屬巨頭華友鈷業連續兩日跌停

青山實業主席認傳聞：老外的確有些動作，國家很支持

多家中外資行證實監管要求上報大宗商品海外風險敞口

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《新冠肺炎》

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本港新增２５９９１宗確診，快測呈報３２７６６宗

新增２９１人離世，第五波累計２６５６宗死亡個案

歐家榮強調快測平台數據無滯後，快測陽性當日要申報

林鄭稱今起每日交代政府工作進展，周二除外；仍在規劃全民強檢，正籌備具體執行人手及物資

；將伊利沙伯醫院轉為定點醫院接收新冠患者；爭拗共存清零已無意義，強調不會「躺平」；防

疫政策需要調校，是否朝令夕改見仁見智

何栢良稱目前無迫切做全民強檢，接種疫苗是重中之重

入境處接聽人員確診，一般查詢熱線早上暫停服務

全國昨增本土確診２３３宗，本土無症狀感染３２２宗

北京三義廟社區疑似出現核酸陽性，各小區只進不出

北京新增７宗本土新冠確診病例

南韓單日新增確診個案首突破３０萬宗

政府表示昨天活豬供應正常，蔬菜批發價回落至平日水平

政府與私家醫院聯會開會，林鄭提四要求分擔公院負擔

李家超視察接收新田社區隔離設施

消防處專線累計收逾萬個宗，已調動人手應付需求

田北辰稱本港需１６０萬劑新冠口服藥，促加快採購

蔡堅料診治病人期間感染新冠病毒，在家療養情況穩定

袁國勇稱香港當前每２０人１人染疫，籲長者減少外出

西醫工會表示個別私家醫生因缺防疫物資拒收發燒病人

醫管局加強支援社區確診者，隔離護理觀察系統將啟用；醫管局料本周加裝抽氣扇，部分病房改

裝臨時隔離設施

伊院周日轉為定點醫院，今早陸續安排病人轉院及出院

青衣方艙醫院地面現積水，隔離人士靠膠櫈出入廁所

青衣長亨邨亨緻樓一染疫老婦倒斃家中

美孚新邨第三期多棟樓完成強檢發現５２宗初陽個案

觀塘順天邨天榮樓圍封發現１６３宗初陽１１宗不確定

嘉湖山莊賞湖居第一、二座圍封發現７５宗初陽個案

觀塘順天邨天瑤樓圍封發現３１５宗初陽２０宗不確定

食環署工人染疫，九龍區小販及街市組繳費處三時重開

高永文稱全民檢測未必可破解香港當前疫情

中國燃氣公益基金會捐２００萬配合全民檢測

醫思健康（０２１３８）推出遙距醫療及藥物配送服務

維達國際（０３３３１）捐款捐物助香港抗疫

卓悅夥富途及教聯會派逾１０萬快測包予校園

３香港智能抗疫機械人進駐１０間百佳

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