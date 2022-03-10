《日出而作》俄烏和談露曙光，歐美股市大幅反彈

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



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紐約道瓊斯 ３３２８６﹒２５ 升 ６５３﹒６１ ２﹒００

標普５００ ４２７７﹒８８ 升 １０７﹒１８ ２﹒５７

納斯達克 １３２５５﹒５５ 升 ４５９﹒９９ ３﹒５９

倫敦富時１００ ７１９０﹒７２ 升 ２２６﹒６１ ３﹒２５

法蘭克福ＤＡＸ １３８４７﹒９３ 升 １０１６﹒４２ ７﹒９２

巴黎ＣＡＣ ４０ ６３８７﹒８３ 升 ４２４﹒８７ ７﹒１３

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１５﹒９３，歐元兌美元

１﹒１０６９



《公司業績》

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金輝集團（００１３７）附屬１億元售船舶，帳面收益４７００萬元

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《公司資訊》

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蔚來：近六成Ａ類普通股將在香港股份過戶處登記

醫思健康（０２１３８）主席鄧志輝增持１００萬股

匯控（００００５）倫敦再斥１﹒６６億元回購３４２萬股

渣打（０２８８８）倫敦續回購近２９５萬股，涉資１﹒４億元

心通醫療（０２１６０）委研發副總裁，擁逾２０年微創器械經驗

煜榮集團（０１５３６）８５０萬元購港交所（０３８８）２﹒５萬股

中天順聯（００９９４）履行復牌指引，申請今早復牌

偉祿集團（０１１９６）委何振琮任獨董，獨董人數符上市規則

華寶（００３３６）深上市附屬１﹒２億人幣增持上海奕方２７％股權

中播控股（００４７１）大股東持股升至逾７４％，支持集團發展

寶龍地產（０１２３８）２月銷售額３１億人幣，同比跌６３％

國微控股（０２２３９）謀終止電子設計自動化產品研發，不影響營運

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《國企紅籌》

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大新農業金融（０１１０３）確認附屬安徽華星完成辦理股東變更

海螺水泥（００９１４）５０億人幣拓光伏電站和儲能項目

海爾智家（０６６９０）獲海創智１﹒５億人幣增持Ａ股

保利置業（００１１９）發資產支持證券，籌１０億人幣

東陽光藥（０１５５８）阿奇霉素片獲准內地上市

長城汽車（０２３３３）２月銷量７萬台，同比跌２０％

中海外宏洋（０００８１）逾１０億人幣購龍光汕頭住宅地

申萬宏源（０６８０６）今年首期公司債券發３０億人幣

中國燃氣（００３８４）委北控（３９２）行政總裁熊斌任副主席

中關村３０００萬人幣融資租賃，利息１８２萬人幣

金融街物業（０１５０２）合資物業管理，佔５１％股權

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中興通訊（００７６３）去年多賺６０％派息０﹒３元人幣

中國銀河（０６８８１）去年純利１０３億人幣增４３％

長城環亞（００５８３）去年虧轉賺７﹒６億元，不派息

中國新城鎮（０１２７８）去年虧轉賺１億人幣，不派息

首創鉅大（０１３２９）去年虧損降至２億人幣，不派息

中芯國際（００９８１）兩個月賺３億美元，同比增９５％

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《神州民企》

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康寧傑瑞（０９９６６）癌病抗體聯合療效臨床結果美國癌症年會展示

億達（０３６３９）：獨立非執董郭少牧不涉及花樣年聯交所紀律處分

樂享集團（０６９８８）獲豁免包銷費，上市集資增２１８４萬元

佳源國際（０２７６８）２月銷售額近１３億人幣，同比跌４５％

東軟教育（０９６１６）委控股股東管理，付費上限１９８０萬人幣

禹洲集團（０１６２８）旗下５億美元票據０５７１９今起停牌

正榮地產（０６１５８）２月銷售額逾３５億人幣，同比跌７４％

三一國際（００６３１）獲設備供貨合同涉逾１億人幣

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《中國要聞》

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人行向中央財政上繳結存利潤超１萬億元

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《俄烏開戰》

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中法德領袖舉行峰會，習近平稱共同推動俄烏談出結果

拜登劍指俄羅斯油氣，普京反擊限商品和原料出口

據報在烏克蘭的所有中國人已撤出危險區域

美國代表團訪委內瑞拉，討論重啟石油供應

美警告華企：若助俄羅斯企業將面對美方嚴厲制裁

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《匯市走勢》

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歐盟計劃發行聯合債券，歐元兌美元由谷底攀升

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《ＩＰＯ反應》

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金茂服務（００８

１６）公開超購２

０％一手中籤逾八

成，上限定價

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