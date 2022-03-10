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即市新聞

10/03/2022 07:46

《日出而作》俄烏和談露曙光，歐美股市大幅反彈

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３３２８６﹒２５　升　　６５３﹒６１　２﹒００
　　標普５００　　　　　４２７７﹒８８　升　　１０７﹒１８　２﹒５７
　　納斯達克　　　　　１３２５５﹒５５　升　　４５９﹒９９　３﹒５９
　　倫敦富時１００　　　７１９０﹒７２　升　　２２６﹒６１　３﹒２５
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３８４７﹒９３　升　１０１６﹒４２　７﹒９２
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６３８７﹒８３　升　　４２４﹒８７　７﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１５﹒９３，歐元兌美元
１﹒１０６９
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金輝集團（００１３７）附屬１億元售船舶，帳面收益４７００萬元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蔚來：近六成Ａ類普通股將在香港股份過戶處登記　　　　　　　　　
　　醫思健康（０２１３８）主席鄧志輝增持１００萬股　　　　　　　　
　　匯控（００００５）倫敦再斥１﹒６６億元回購３４２萬股　　　　　
　　渣打（０２８８８）倫敦續回購近２９５萬股，涉資１﹒４億元　　　
　　心通醫療（０２１６０）委研發副總裁，擁逾２０年微創器械經驗　　
　　煜榮集團（０１５３６）８５０萬元購港交所（０３８８）２﹒５萬股
　　中天順聯（００９９４）履行復牌指引，申請今早復牌　　　　　　　
　　偉祿集團（０１１９６）委何振琮任獨董，獨董人數符上市規則　　　
　　華寶（００３３６）深上市附屬１﹒２億人幣增持上海奕方２７％股權
　　中播控股（００４７１）大股東持股升至逾７４％，支持集團發展　　
　　寶龍地產（０１２３８）２月銷售額３１億人幣，同比跌６３％　　　
　　國微控股（０２２３９）謀終止電子設計自動化產品研發，不影響營運
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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　　大新農業金融（０１１０３）確認附屬安徽華星完成辦理股東變更
　　海螺水泥（００９１４）５０億人幣拓光伏電站和儲能項目　　　
　　海爾智家（０６６９０）獲海創智１﹒５億人幣增持Ａ股　　　　
　　保利置業（００１１９）發資產支持證券，籌１０億人幣　　　　
　　東陽光藥（０１５５８）阿奇霉素片獲准內地上市　　　　　　　
　　長城汽車（０２３３３）２月銷量７萬台，同比跌２０％　　　　
　　中海外宏洋（０００８１）逾１０億人幣購龍光汕頭住宅地　　　
　　申萬宏源（０６８０６）今年首期公司債券發３０億人幣　　　　
　　中國燃氣（００３８４）委北控（３９２）行政總裁熊斌任副主席
　　中關村３０００萬人幣融資租賃，利息１８２萬人幣　　　　　　
　　金融街物業（０１５０２）合資物業管理，佔５１％股權　　　　
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　　中興通訊（００７６３）去年多賺６０％派息０﹒３元人幣
　　中國銀河（０６８８１）去年純利１０３億人幣增４３％　
　　長城環亞（００５８３）去年虧轉賺７﹒６億元，不派息　
　　中國新城鎮（０１２７８）去年虧轉賺１億人幣，不派息　
　　首創鉅大（０１３２９）去年虧損降至２億人幣，不派息　
　　中芯國際（００９８１）兩個月賺３億美元，同比增９５％
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　康寧傑瑞（０９９６６）癌病抗體聯合療效臨床結果美國癌症年會展示
　　億達（０３６３９）：獨立非執董郭少牧不涉及花樣年聯交所紀律處分
　　樂享集團（０６９８８）獲豁免包銷費，上市集資增２１８４萬元　　
　　佳源國際（０２７６８）２月銷售額近１３億人幣，同比跌４５％　　
　　東軟教育（０９６１６）委控股股東管理，付費上限１９８０萬人幣　
　　禹洲集團（０１６２８）旗下５億美元票據０５７１９今起停牌　　　
　　正榮地產（０６１５８）２月銷售額逾３５億人幣，同比跌７４％　　
　　三一國際（００６３１）獲設備供貨合同涉逾１億人幣　　　　　　　
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　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　人行向中央財政上繳結存利潤超１萬億元
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　中法德領袖舉行峰會，習近平稱共同推動俄烏談出結果
　　拜登劍指俄羅斯油氣，普京反擊限商品和原料出口　　
　　據報在烏克蘭的所有中國人已撤出危險區域　　　　　
　　美國代表團訪委內瑞拉，討論重啟石油供應　　　　　
　　美警告華企：若助俄羅斯企業將面對美方嚴厲制裁　　
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　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　歐盟計劃發行聯合債券，歐元兌美元由谷底攀升
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　　　　　　　　　　　　　　《ＩＰＯ反應》　
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　　金茂服務（００８
　　１６）公開超購２
　　０％一手中籤逾八
　　成，上限定價　　
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