《日出而作》俄烏和談露曙光，歐美股市大幅反彈

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３３２８６﹒２５ 升 ６５３﹒６１ ２﹒００
標普５００ ４２７７﹒８８ 升 １０７﹒１８ ２﹒５７
納斯達克 １３２５５﹒５５ 升 ４５９﹒９９ ３﹒５９
倫敦富時１００ ７１９０﹒７２ 升 ２２６﹒６１ ３﹒２５
法蘭克福ＤＡＸ １３８４７﹒９３ 升 １０１６﹒４２ ７﹒９２
巴黎ＣＡＣ ４０ ６３８７﹒８３ 升 ４２４﹒８７ ７﹒１３
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１５﹒９３，歐元兌美元
１﹒１０６９
《公司業績》
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金輝集團（００１３７）附屬１億元售船舶，帳面收益４７００萬元
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《公司資訊》
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蔚來：近六成Ａ類普通股將在香港股份過戶處登記
醫思健康（０２１３８）主席鄧志輝增持１００萬股
匯控（００００５）倫敦再斥１﹒６６億元回購３４２萬股
渣打（０２８８８）倫敦續回購近２９５萬股，涉資１﹒４億元
心通醫療（０２１６０）委研發副總裁，擁逾２０年微創器械經驗
煜榮集團（０１５３６）８５０萬元購港交所（０３８８）２﹒５萬股
中天順聯（００９９４）履行復牌指引，申請今早復牌
偉祿集團（０１１９６）委何振琮任獨董，獨董人數符上市規則
華寶（００３３６）深上市附屬１﹒２億人幣增持上海奕方２７％股權
中播控股（００４７１）大股東持股升至逾７４％，支持集團發展
寶龍地產（０１２３８）２月銷售額３１億人幣，同比跌６３％
國微控股（０２２３９）謀終止電子設計自動化產品研發，不影響營運
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《國企紅籌》
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大新農業金融（０１１０３）確認附屬安徽華星完成辦理股東變更
海螺水泥（００９１４）５０億人幣拓光伏電站和儲能項目
海爾智家（０６６９０）獲海創智１﹒５億人幣增持Ａ股
保利置業（００１１９）發資產支持證券，籌１０億人幣
東陽光藥（０１５５８）阿奇霉素片獲准內地上市
長城汽車（０２３３３）２月銷量７萬台，同比跌２０％
中海外宏洋（０００８１）逾１０億人幣購龍光汕頭住宅地
申萬宏源（０６８０６）今年首期公司債券發３０億人幣
中國燃氣（００３８４）委北控（３９２）行政總裁熊斌任副主席
中關村３０００萬人幣融資租賃，利息１８２萬人幣
金融街物業（０１５０２）合資物業管理，佔５１％股權
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中興通訊（００７６３）去年多賺６０％派息０﹒３元人幣
中國銀河（０６８８１）去年純利１０３億人幣增４３％
長城環亞（００５８３）去年虧轉賺７﹒６億元，不派息
中國新城鎮（０１２７８）去年虧轉賺１億人幣，不派息
首創鉅大（０１３２９）去年虧損降至２億人幣，不派息
中芯國際（００９８１）兩個月賺３億美元，同比增９５％
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《神州民企》
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康寧傑瑞（０９９６６）癌病抗體聯合療效臨床結果美國癌症年會展示
億達（０３６３９）：獨立非執董郭少牧不涉及花樣年聯交所紀律處分
樂享集團（０６９８８）獲豁免包銷費，上市集資增２１８４萬元
佳源國際（０２７６８）２月銷售額近１３億人幣，同比跌４５％
東軟教育（０９６１６）委控股股東管理，付費上限１９８０萬人幣
禹洲集團（０１６２８）旗下５億美元票據０５７１９今起停牌
正榮地產（０６１５８）２月銷售額逾３５億人幣，同比跌７４％
三一國際（００６３１）獲設備供貨合同涉逾１億人幣
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《中國要聞》
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人行向中央財政上繳結存利潤超１萬億元
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《俄烏開戰》
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中法德領袖舉行峰會，習近平稱共同推動俄烏談出結果
拜登劍指俄羅斯油氣，普京反擊限商品和原料出口
據報在烏克蘭的所有中國人已撤出危險區域
美國代表團訪委內瑞拉，討論重啟石油供應
美警告華企：若助俄羅斯企業將面對美方嚴厲制裁
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《匯市走勢》
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歐盟計劃發行聯合債券，歐元兌美元由谷底攀升
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《ＩＰＯ反應》
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