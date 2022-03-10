《油金掠影》油價登十四年高位後急跌超過一成，美股反彈金價回落

《經濟通通訊社１０日專訊》油價周二（８日）創十四年以來最高收市價後，周三（９日）

急跌超過一成。除了投資者獲利了結外，阿聯酋駐美國大使奥泰巴網上表示，阿聯酋傾向於增產

石油，並會鼓勵ＯＰＥＣ成員國加大產量。油價應聲回落；布蘭特期油急瀉１３﹒２％或

１６﹒８４美元，收報每桶１１１﹒１４美元；紐約期油大挫１２﹒１％或１５元，收報每桶

１０８﹒７０美元。

然而，俄烏局勢的不明朗前景，仍然為油價增添不少上行壓力。此外，下周預期美國加息，

或為部分投資者提供高位出貨誘因。



＊資金由黃金轉移至股市＊



隔晚美股超賣反彈，道指升２％，納指大升３﹒５９％，風險胃納增加令投資者轉移資金至

較高風險資產。紐約期金跌２﹒７％或５５﹒１０美元，收報每盎司１９８８﹒２０美元。有市

場人士認為，倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）因價格一日內暴漲一倍，而取消期鎳交易至周五（１１

日），令部分投資者擔心相同情況會出現在期金交易上，導致部分金價下跌的原因。

其餘貴金屬方面，鈀金微跌０﹒６％收報每盎司２９４９﹒８０美元，白銀跌４％收報每盎

司２５﹒８１６美元，鉑金跌４％收報每盎司１１０７﹒６０美元。（ｈｃ）

