《出旗制勝－麥穎儀》港股反彈乏力，港交所除淨日破底

《出旗制勝》港股連跌第四天，恒指周三（９日）反彈乏力，高開５４點後一度升近２００

點，但未能重回二萬一水平，隨後調頭向下，一度急挫逾５００點，暫見今早最低位２０２５５

點，創逾五年半低位。藍籌股普遍受壓，科指截至中午跌２﹒３％。

海螺水泥（００９１４）公布，為推動公司加快產業轉型升級，繼去年８月收購安徽海螺新

能源，今年更將投資５０億人民幣於發展光伏電站、儲能項目等新能源業務，實現下屬工廠光伏

發電全覆蓋，預計能大幅增強光伏發電裝機容量及發電能力。海螺四連跌，今早早段造好，曾一

度升１﹒７％，唯其後跟隨大市回吐升幅，午市收報３８﹒５５元，微跌０﹒８％至１個月低位

。投資者如看好並想趁低位部署好倉，或可留意海螺購１８３９６，行使價４８元，實際槓桿

７﹒４倍，引伸波幅４４﹒８％，換股比率１０兌１，２０２２年０７月２８日到期。

另外，中芯國際（００９８１）上日（８日）公布今年首兩個月業績，收入按年增

５９﹒１％至１２﹒２３億美元，淨利潤更按年增９４﹒９％至３﹒０９億美元。中芯今早逆市

造好，裂口高開３﹒７％，為少數仍見升幅之個股，股價表現出眾。轉看北水資金流向，截至上

周五（４日），已連續三日有北水淨買入中芯。投資者如繼續看好，或可留意中芯購１８９１６

，行使價２０﹒８８元，實際槓桿５﹒６倍，引伸波幅５６﹒８％，換股比率１０兌１，

２０２２年０６月２９日到期。

港交所（００３８８）今日除淨，但股價卻再創５２周新低截至周一（７日），港交所由上

月中旬起連跌１３日，上日稍作回穩，但今早跌勢再加劇，曾一度跌逾７％，見３１４元低位。

。投資者如想趁低吸納好倉，或可留意港交購２８２７２，行使價３８８元，實際槓桿６﹒９倍

，引伸波幅３６﹒６％，換股比率１００兌１，２０２２年０９月２９日到期。相反，投資者如

繼續看淡，或可留意港交沽２８０４０，行使價３１８元，實際槓桿３﹒６倍，引伸波幅

３３﹒８％，換股比率１００兌１，２０２２年１２月２９日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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