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即市新聞

10/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指本月宜於２１１３９之上報收

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
４２﹒５％，局勢則均屬於顯著向淡。昨早（９日）港股開局原本不錯，美指期貨亦算於低位跌
勢喘定。不過，內地股市走勢向淡，令港股很快便失去了回升動力，恒指曾見跌抵２０１０３。
明顯地，淡友大戶仍在測試好友大戶的最後防線，投資者須繼續耐心等候圖表上出現利好訊號，
才可發動反攻。於現階段，入市造好圖利的行動只應交由超短線投機者小注執行。其實，昨早開
市後，指數期貨於走勢上與其相關指數呈現背馳，令人不敢看好其後的市況。
　　恒指陰陽燭月線圖上，２０年３月低位２１１３９支持宣告失守後，好友急須攻回其上企穩
。本月１５日前港股整體走勢向淡本屬意料之內，指數於其後掉頭回升，令全月收市位返回
２１１３９之上的機會仍在。此外，筆者昨晚於「港股市後分析」影片內提到的下降通道底部附
近料有強力支持，而恒指的再度空間已有限。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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