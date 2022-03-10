《ＥＴＦ解碼－羅博仁》識「息」相關ＥＴＦ

《ＥＴＦ解碼》美國聯儲局加息在即，投資者將注意力重新轉向價值型股票。然而，過去市

場數據反映，利率上升與價值型股票的表現並沒有必然關係。下文將探討利率變動對不同投資組

合和風格可能帶來的影響，以及解釋ＥＴＦ如何於加息周期發揮作用。



＊加息有助價值型股票跑贏大市？＊



價值型股票一般理解為市盈率較低、有派息的大市值股票，其表現或較受經濟狀況影響，因此

，這類股票或在經濟復甦時表現較為突出。相反，增長型股票的股息率一般較低，甚至不派息，

加上增長型企業或在更久遠的將來才能錄得可觀盈利，因此，增長型股票的價值（理論上）對利

率變化更為敏感，就如年期較長的債券。

最近一年，市場在加息消息籠罩下，投資者的目光漸漸從增長型股票轉向價值型股票，或反

映市場對增長型股票利率敏感度較高的憂慮。在已發展市場中，價值型股票在過去３個月和１年

，分別跑贏增長型股票９﹒５％和１１﹒３％。在香港市場，儘管增長型股票過去數年表現不俗

，惟在最近的跌市中卻明顯落後：



表１：香港上市價值型、增長型股票比較（３個月）

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恒生綜合行業指數

截至２０２２年２月１８日止３個月表現

增長型 資訊科技 －１５﹒５８％

醫療保健 －２９﹒９７％

價值型 能源 ２２﹒７４％

電訊 １１﹒５４％

金融 １１﹒０１

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資料來源： 恒生指數有限公司



然而，即使價值型股票近期的表現優勝（見表１），亦不保證在利率上升時，它們仍能跑贏

大市。

事實上，在上一次美國加息期間，在香港上市的價值型股票表現不及增長型股票（見表２）

。在對上的加息周期中，美聯儲從２０１５年１２月１６日起至２０１９年７月３１日首次降息

，共加息九次，期間增長型板塊的表現反而優於價值型板塊：



表２：香港上市價值型、增長型股票比較（過去加息周期）

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恒生綜合行業指數

２０１５年１２月１６日至２０１９年７月３１日

增長型 資訊科技 ８３﹒３８％

醫療保健 ２４﹒３３％

價值型 能源 １９﹒９３％

電訊 －１５﹒７３％

金融 １７﹒１６％

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資料來源：彭博



上述數據反映，價值型股票不一定在加息期間跑贏同儕。其實，股市的走勢受眾多因素影響

，利率變動只是其一，舉例說，香港上市的科技股在２０１６至２０１７年（加息期間）普遍造

好，或是受惠於科技創新、中國科技企業赴港上市、南向資金以及盈利增長等，而最近科技股的

拋售潮，則估計與過去一年中國內地收緊監管以及行業估值偏高有關。

因此，僅僅根據某類股票在過去利率周期的表現，而決定集中投資單一類型的股票，並非明

智的投資策略。相反，投資者可考慮投資於不同行業、投資風格，以分散風險，並根據市場環境

調整資產配置（即戰術性資產配置╱ｔａｃｔｉｃａｌ ａｓｓｅｔ ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）

。在這方面，ＥＴＦ或是分散投資的理想工具。



＊ＥＴＦ助分散資產配置＊



ＥＴＦ可讓投資者靈活地調配資產，以實現投資觀點。若投資者冀減少在特定行業的風險，

可選擇投資範圍較廣泛的ＥＴＦ；若希望投資特定行業或主題，則可考慮主題式ＥＴＦ。截至今

年一月底，香港的ＥＴＦ市場共有１５５隻產品（包括槓桿及反向產品），可為構建多元化投資

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投資者應注意，ＥＴＦ與其他投資產品一樣涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投

資決定前，應先清楚了解ＥＴＦ投資的風險。

《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》



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