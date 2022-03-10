《行內行外－梁崇讓》還望特區政府「實事求是」和「與時俱進」

《行內行外》所謂福無重至，禍不單行，踏入２０２２虎年，香港除了受第五波疫情衝擊外

，俄羅斯突然出兵攻打烏克蘭，據聯合國難民署３月初的報道，估計已超過１５０萬烏克蘭人逃

離家園，佔全國人口３％，境內有１２００萬人民需要保護及救濟，另有超過４００萬名逃往鄰

國的難民在未來數月需要庇護和國際援助。戰況持續已令全球股市急跌，港股更跌近至

２００００點水平，創六年新低，俄烏之戰也導致全球的政治和經濟出現了新變局，令中港的政

經也有了新的啟示。



＊控制結算＊



在政治方面，美國帶頭制裁俄羅斯，歐盟多國跟隨，美國總統拜登宣布對俄實施多項強硬制

裁，包括凍結俄羅斯總統普京和多名官員的海外資產、制裁俄羅斯主要銀行和擴大限制對俄出口

敏感科技、阻止俄羅斯接洽國際投資者，從３月開始美國禁止在二級市場購買新發行的任何俄羅

斯主權債券，並稱普京的野心不只限於烏克蘭，而是想重新建立前蘇聯，日前，美國更與七大工

業國集團（Ｇ７）同意限制俄羅斯以美元、歐元、英鎊及日圓進行金融交易的能力，削弱俄方在

高科技２１世紀經濟的競爭能力，並將多家俄國銀行踢出環球銀行金融電訊協會ＳＷＩＦＴ

（Ｓｏｃｉｅｔｙ ｆｏｒ Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ Ｉｎｔｅｒｂａｎｋ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ

Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）支付系統，ＳＷＩＦＴ是全球性同業合作組織的國

際金融交易系統，總部位於比利時，是全球金融機構與其往來銀行的主要通信通道，覆蓋超過

２００個國家和１００００個金融機構，只要被剔出ＳＷＩＦＴ系統，嚴格來說大部分金融交易

都難以進行，即國際交易的權力和能力被剝奪，這國際結算系統現時是由美國控制。

除了ＳＷＩＦＴ，還有ＣＨＩＰＳ（Ｃｌｅａｒｉｎｇ Ｈｏｕｓｅ Ｉｎｔｅｒｂａｎｋ

Ｐａｙｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）紐約清算所銀行同業支付系統，成立於１９７０年，由紐約

清算所協會經營，主要進行跨國美元交易的清算，由於大部分國際貿易的支付活動都在紐約完成

，因此，ＣＨＩＰＳ也成為了世界性的資金調撥系統，現時９０％以上的外匯交易都是通過

ＣＨＩＰＳ完成，這造就了ＣＨＩＰＳ成為美國執行世界中央銀行的角色和職能，由於美國是全

球最大的經濟體系，自１９７１年美國廢除了金本位制，美元與黃金脫勾後，美元便一幣獨大，

成為全球最活躍、流通和重要的結算貨幣，而全球大部分的資金流動都在ＳＷＩＦＴ和

ＣＨＩＰＳ系統下交易，這兩大系統都是在美國眼底下操作，那美國便必定可利用美元的獨大優

勢持續鞏固其在全球的政經地位了，現時美國宣布把俄羅斯剔出ＳＷＩＦＴ支付系統，很明顯是

想全面封殺俄羅斯的國際貿易。

此外據報道蘋果、谷歌無限期暫停在俄羅斯的服務，包括在民用金融領域，這令俄羅斯市民

乘坐交通工具也無法使用手機支付，包括體育界、教育界、文學界、電影界、音樂界、動物界、

植物界都受到制裁，看來世上根本沒有所謂的國際制度，美國也沒有所謂私人企業，還是美國政

府說了算。但俄羅斯早有所準備，這幾年一直採取「去美元化」的措施，大大減低美元資產的比

率，所持的美國公債已從２０１０年的高峰銳減近９８％，俄國主權財富基金也已沽清美元資產

，此外，俄國早已擴大以其他貨幣作為結算國際貿易，其中人民幣和歐元已成為了主要的計價貨

幣，更破格地為虛擬貨幣「一哥」比特幣交易開綠燈，希望減低因制裁對盧布貶值的衝擊。



＊制裁代價＊



雖然俄羅斯已逐步減低對美元的依賴，但國際石油和天然氣大多仍以美元作為結算單位，盧

布貶值和制裁少不免對俄羅斯有極大影響，歐美的制裁並不意味無須代價，歐美做法引發全球資

源、商品和石油價格急升，通脹加劇，股票價格急跌，俄羅斯企業存在債務違約風險，資金流向

急變，投資在俄烏兩地的企業受到嚴重的衝擊，股價自然急跌。只是財聯社於上周報道華爾街銀

行和對沖基金正買入俄羅斯公司債，這確是耐人尋味，是否又有投資者是春江鴨或是危中有機呢

？真的還待揭盅！但現時最受害的仍是無辜的平民百姓。

其實未有俄羅斯入侵烏克蘭事件之前，中美紛爭也是沒有回頭箭，而國際上的經濟結算仍多

以美元為主導，雖然中國已多次減持美債，並成功上線運營ＣＩＰＳ（Ｃｒｏｓｓ－

ｂｏｒｄｅｒ Ｉｎｔｅｒｂａｎｋ Ｐａｙｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）系統，只是紐約證券交

易所仍是全球最大的資金交易和融資中心，在經濟發展下中國仍持有不少美債，美元的走勢直接

影響內地政經的穩定性。近年雖然美國不斷打壓在美上市的內地企業，令部分內地企業回歸中港

兩地掛牌，但仍有不少內地企業正籌劃赴美上市的計劃，這是否明知山有虎偏向虎山行？木宰羊

！事實台海局勢和中美會否脫勾早已成政經的敏感話題，市場擔心日後如中美決裂，美國會否像

對付俄羅斯一樣威脅他國全面封殺中國呢？大家心裏有數吧！俄羅斯被制裁的擔憂已令在中港美

的中概股的股價急跌，香港對此敏感話題如何自處便要深思。

至於香港股票市場，為了吸納更多內地企業來港上，不斷寬待市值較大企業的上市條件，而

每次的放寬都有學者保駕護航，這是否絕對正確，還是大勢所趨呢？那便留待大家分析，只是從

歷史的教訓來看，市場上沒有因市值大而股價不會跌或不會倒閉的上市企業，盈利始終是企業生

存的必要條件，只望有關當局能重回初心，以保障投資者為首要職能才是。



＊與時俱進＊



後記：「實事求是」是馬克思主義的根本觀點，已故國家主席毛澤東在第六屆六中全會上首

次提出，「與時俱進」則是前國家主席江澤民的核心指導思想，「實事求是」和「與時俱進」的

含義正涵蓋了現時內地領導人在執政上的策略和方向。自新冠疫情爆發以來，各國政府和民眾為

了防疫政策都爭論不休和經常改變，只有中國由開始抗疫防疫至今，堅持以「動態清零」政策應

付疫情，與西方早早提出的「與病毒共存」存有極大的差異。

近日國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前任首席科學家曾光在其社交媒

體帳號上指出「動態清零」是我國在特定的時期內的防疫對策，但不會永遠不變，只要在發病和

死亡率可容忍的情況下與病毒共存，是人類的長遠目標。其實改變抗疫防疫策略也可算是內地「

實事求是」和「與時俱進」策略上的實踐。曾光的言論立即引起分析家認為為北京政府正在考慮

轉變其「動態清零」的抗疫防疫策略，甚至在適當的時間便會推行「中國式的與病毒共存」策略

，相信當中國改變「動態清零」的策略時，西方國家和傳媒必然對「與病毒共存」的做法又會有

一翻吹捧新炒作，自然有關中國內地１４億人口的染病率和死亡率都遠低於其他國家的「動態清

零」措施卻隻字不提吧。可惜香港突然爆發第五波疫情，「中國式的與病毒共存」策略可能被逼

推遲。

由於Ｏｍｉｃｏｒｎ傳播力強，香確診人數飆升，曾連續三日單日確診人數超過５萬之數，

目前總確診人數累積至今已近５３萬人，死亡人數超過２５００人，真望單日確診人數可盡快見

頂回落，並減少死亡人數。據報道香港確診的死亡率高於其他先進國家，真感到無奈和無言。特

區政府在防疫抗疫工作上有沒有「實事求是」和「與時俱進」？大家心照不宣，至於是否後知仍

不覺，還是由大家各抒己見好了！

中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年一直認為現時的「動態清零」

抗疫防疫措施是發現疫情立即撲滅，最大限度地減少人群感染，減少重症和死亡，這可以避免因

發病導致的醫療資源負擔，更好地滿足人民群眾日常就醫需求，可以最大限度縮小疫情影響的區

域，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，降低死亡率對穩定社會和民心非常重要。奇怪的

是香港多位醫學專家或學者在公開媒體的言論上，往往只強調香港無法「清零」，更稱變相已是

「與病毒共存」，卻從沒有為「動態清零」解說，其意難明？上周全國政協副主席、國務院港澳

辦主任夏寶龍在北京以視頻會議方式，主持召開支援香港抗疫工作第七次協調會時指出特區政府

的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐現就職誓

言。夏主任的說話內容如何解讀？相信又是各有各解說吧！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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