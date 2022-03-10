《缸邊隨筆－石鏡泉》明德格物

《缸邊隨筆》「明德格物」是港大校訓，要搬出這個，是因為有位港大同學向報館投訴。



我一向不會對這類投訴作回應，但今次不回應不成，因為港大有個

Ｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ，是可以對港大學生（現學生與舊生），如做

出有辱校譽事，是可以就算死咗，都可以褫奪其學位，及作公開譴責。同學函話我「不分是非黑

白」、「誤導」，這對個報人，是個聲譽問題，故不能不作澄清。唔澄清，人就以為我默認，港

大的Ｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ就可以對我作出處分。



《這是一場大話戰》一文），分兩個部分，有一半文字是引用１９４９年一位美國參議員

Ｒｏｂｅｒｇ Ｔａｆｔ在參議院上的發言，話成立北約是會帶來戰爭而不是和平，如這個是誤

導、可恥、是非黑白不分，也不是我，是美參議員Ｒｏｂｅｒｇ Ｔａｆｔ的。



之後的一半文字，是以相片指出今時不少西方媒體對俄烏事件的報道，是假新聞，以去抹黑

俄羅斯，這些相片不是我生安白造，而是採自ＺｅｒｏＨｅｄｇｅ網站。



不信，可以上網查看。



為甚麼被認為有公信力的西方傳媒要偽造照片？



可能不是他們造假，只是接收了假資訊，不怎考證就刊出。又或者，是ＺｅｒｏＨｅｄｇｅ

指控西方傳媒造假的相片，是ＺｅｒｏＨｅｄｇｅ造假的，即是以假去誣陷真，是也不是，自己

上網站，放大有關照片看看不就成了？



如自己不考證，就謂我黑白不分，那就是自己誤導自己，忘記了港大校訓「明德格物」的「

格物」！



會是哪些人去誤導公眾，美國是其中一員，前美國國務卿蓬佩奧的名言是：美國的ＣＩＡ，

是ｃｈｅａｔ， ｌｉｅ， ｓｔｅａｌ，這句是無人逼他講的，是他自炫他主理ＣＩＡ時的功

績。在俄烏戰上，今時的美國國家安全局副局長Ｄａｌｅｅｐ Ｓｉｎｇｈ近日講。



他講的「Ｙｏｕｒ Ｓｔｏｒｙ」就是講好自己的故事，為甚麼是講故事，而不是講事實？

事實就是Ｈａｒｄ Ｆａｃｔ，故事就是真Ｆａｃｔ加假Ｆａｃｔ，充分說明這點。



網上傳有烏克蘭戰機神Ｔｈｅ Ｇｈｏｓｔ ｏｆ Ｋｙｉｖ，一人轟掉六架俄機，烏軍方

於２月２４日發表了有關資料及配相。路透社求證之後謂，此消息不被證實，最後被證實的是，

相片是取自個Ｆｌｉｇｈｔ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ遊戲。故遊戲是真，Ｔｈｅ Ｇｈｏｓｔ

ｏｆ Ｋｙｉｖ是假。真真假假，不「格物」何以「致知」，明原堂確是以「放認關爭」為座右

銘，但如「認」錯了，也不就會「爭」錯了。



＊烏克蘭揀錯劇本＊



雖然有人欲求「假的可捧成真，真的可被抹為假」，但歷史長河一定是「假的真不了，真的

假不了」，一場以大話來輔助的戰爭，最終是站不住的，所以筆者在２月２８日就有文：《買得

？》，文末結語是：



「烏總統叫開會，普京回話在明斯基開會（２０１４年及２０１５年有明斯基協議），烏總

統又回話在華沙開會。



想傾了，只是地點未定，是否已是軍事衝突的極端？



筆者一直認為，普京是不會佔烏克蘭，但會要求烏來一些地區獨立，普京亦想做到俄烏問題

，是俄烏兩兄弟的家內事，不用你美國和北約插手。如俄烏自己搞掂內訌，這才是對美國和北約

的最大打擊，都話啦，無你美國和北約就天下太平啦！若是，這是普京的最大外交勝利，亦是送

與歐盟的最佳復活節禮物。」



有這結論，是從諸多事件的「格物」而來，要談，要用很多篇幅，所以不談了。只談一樣，

昨日大家都從新聞得悉，烏總統放話放棄加入北約，原因是烏要求緊急加入北約，北約唔睬佢。

烏要求緊急加入歐盟，歐盟又唔睬佢。話心淡，唉！為何爭餐飽，死了咁多人，才放棄入北約、

入歐盟？又是「格物」不足，致被奸人所害。



要加入北約，先要自己領土完整，這是北約文件清楚列出的，要加入歐盟，先要自己的國家

財赤低於３％，這也是入歐盟文件明白列出的，烏克蘭是乜，北約和歐盟會為你壞家規，要怪只

有怪自己無知，「格物」不足，揀錯了悲劇的劇本。



到此，請同學、堂友，指出我上文及《這是場大話戰》一文，有哪兒是不分黑白，誤導讀者

呢？你可以話我偏幫俄羅斯，不幫烏克蘭。但如理不在烏克蘭，怎幫？幫烏克蘭去爭取北約與歐

盟不會應承的要求，只是把烏克蘭這個國家逼上絕路，我只同情在這次因烏總統被騙而死去的平

民、軍人。但又點呢！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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