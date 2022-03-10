《專家之言－黃德几》海螺水泥加強新能源業務發展，具反彈空間

《專家之言》今年以來，內地多個省份重大項目持續開工，包括基礎設施、產業升級和民生

項目等，基建投資將顯著放量，主要在於財政結轉和專項債提前下達量超過往年，有望帶動水泥

等建材的需求。中央推動減排節能，水泥行業未來有望納入碳交易，碳稅和減排改造等措施，對

於小企業的成本壓力將加大，在汰弱留強的情況下，龍頭企業有望透過合併收購，導致行業整合

和提升集中度。



＊大力投資光伏電站儲能項目，收購海螺新能源推動產業轉型＊



海螺水泥（００９１４）為行業龍頭之一，去年６月底，集團的熟料和水泥產能分別為

２﹒６４億噸和３﹒７２億噸，骨料產能５８３０萬噸，商品混凝土４２０萬立方米。集團早前

就今年度新能源業務發展制定以下投資計劃，今年將投資５０億元（人民幣．下同）用於發展光

伏電站、儲能項目等新能源業務，實現下屬工廠光伏發電全覆蓋；預計在今年底，光伏發電裝機

容量可達１ＧＷ，年發電能力１０億度。集團在去年８月收購安徽海螺新能源，為加快公司新能

源產業發展，同時落實碳達峰、碳中和有關政策要求，推動加快產業轉型升級。

去年首三季度，集團的營業收入按年下跌１﹒９％至１２１７﹒１１億元，純利下跌

９﹒５％至２２３﹒９億元。去年９月底，手持現金１４３﹒４２億元，借款總額９１﹒４億元

。單計去年第三季度，集團的收入４１２﹒７８億元，按年下跌１７﹒５％，純利倒退

１４﹒１％至７４﹒３９億元。隨著內地煤價轉趨穩定，有助集團的生產成本下降，改善盈利表

現。



＊認購西部建設股份開展合作，行業有望納入碳交易助擴張＊



去年底，集團斥資１７﹒６億元，認購西部建設（深：００２３０２）非公開發行的新Ａ股

，認購數量約２﹒５１億股新Ａ股；完成認購股份後，海螺水泥持有西部建設的１６﹒３％股權

，成為第二大股東。西部建設為內地建材產業綜合服務商，透過雙方開展戰略合作，將加強在原

材料供銷、混凝土業務、砂石骨料業務、物流運輸、產業互聯網等，促進雙方共同發展。另外，

水泥行業未來有望進一步納入碳交易，將加重小企業的成本壓力；在汰弱留強的情況下，有助龍

頭企業透過收購進一步擴張。

至於海外市場，烏茲別克斯坦卡爾希項目進入設備安裝階段，其他在建及擬建項目有序推進

。走勢上，２月１１日高見４５﹒６元（港元．下同）遇阻回落，形成下降軌，跌穿各主要平均

線，ＭＡＣＤ熊差距擴闊，惟ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，宜候低３７﹒２元以下吸納，反彈阻力

４２﹒７元，不跌穿３５﹒１元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監

會持牌人士，並無持有上述股份）



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