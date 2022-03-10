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即市新聞

10/03/2022 17:00

《盤後部署》市場就俄烏局勢緩減恐慌，港股料２１９００點有阻力

　　《經濟通通訊社１０日專訊》俄烏外長即將展開談判，烏克蘭總統澤連斯基表示不再尋求加
入北約。華爾街避險情緒緩和，美股周三反彈。港股今日跟升，高開４７８點報２１１０６，最
高見２１１１４點，惟尾段升幅略為收窄。
　　ＡＴＭ三大科技藍籌早段造好，美團（０３６９０）高開逾４％，但臨收市尾段掉頭下跌，
逆市跌２﹒９％，報１４４﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）微跌０﹒１６％；騰訊
（００７００）亦只能微升０﹒０５％，令恒指升幅收窄。
　　金融股支撐大市，友邦（０１２９９）及匯控（００００５）今天分別高收４﹒７５％及
２﹒７３％，合共為恒指貢獻逾１２０點。信義光能（００９６８）獲不少大戶支持，日內走勢
持續強勁，收市升７﹒３９％，報１４﹒８２元，為全日表現最佳藍籌；同系的信義玻璃
（００８６８）亦升４﹒２３％。至於發盈喜的碧服（０６０９８）就受沽壓，逆市低收
４﹒３４％，為全日表現最差藍籌。
　　恒指全日高開高收，報２０８９０，升２６２點或升１﹒２７％，主板成交１４６２﹒４７
億元。國企指數報７２５５，升６６點或升０﹒９２％。恒生科技指數報４４３６，升４２點或
升０﹒９７％。
　　內地股市回升，上證綜合指數報３２９６，升３９點或升１﹒２２％，成交４６６０﹒８４
億元人民幣。深證成份指數報１２３７０，升２６３點或升２﹒１８％，成交２７３０﹒６７億
元人民幣。
　
＊國泰Ｖ彈走勢轉好＊
　
　　大市方面，因應市場對俄烏局勢的恐慌情緒稍為降溫，港股馬上反彈，但幅度不算明顯。根
據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，上日（９日）恒指牛熊街貨重貨區仍為２００００至
２００９９水平，熊證街貨重貨區大幅縮減至２１８００至２１８９９水平，此區間的街貨比例
頗多，相對期指張數合共逾千張，而俄烏談判一旦未見實際進展，港股短期料在２００００至
２１９００點間上落。
　　個股方面，油價由高位回落，部分航空股造好，當中國泰（００２９３）今天升逾６％。從
日線圖看，股價在３月４日開始回落，跌勢維持至前日（８日），上日及今日有顯著升幅，形成
一個短期的Ｖ形反彈，預期走勢有好轉，短期目標料在７﹒３元水平。（ｅｒ）

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