【俄烏開戰】烏克蘭指俄軍空襲兒童醫院，澤連斯基再要求劃禁飛區

《經濟通通訊社１０日專訊》烏克蘭政府指，俄軍空襲南部港口城市馬里烏波爾一家兒童及
婦科醫院，造成至少１７人受傷，包括醫護人員及孕婦。總統澤連斯基譴責俄方行為構成種族滅
絕，再次要求西方在烏國上空劃定禁飛區。
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃反指烏軍將患者及職員趕出醫院，將醫院改為作戰陣地，批評
烏克蘭發放虛假資訊。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|開市Good Morning10/03/2022
林家亨料港股已見底 比亞迪被錯殺月內仍屬吸納良機
|財經熱話09/03/2022
股市波動買金避險？温灼培：金價趨升主因非俄烏戰事（有片）
|中國故事09/03/2022
《神州經脈》CPI持穩PPI八月低 滬指曾穿3200連跌六日
|財經熱話09/03/2022
《盤後部署》恒指牛證重貨區前見支持 阻力先看裂口位21300
|中國故事09/03/2022
【殘酷挾倉】鎳業龍頭崩盤解碼：貪功做淡無法交割品種釀致命漏洞
|財經熱話09/03/2022
油價飆至近130美元創14年高 為何三桶油不升反跌?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰