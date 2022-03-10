【俄烏開戰】烏克蘭指俄軍空襲兒童醫院，澤連斯基再要求劃禁飛區

《經濟通通訊社１０日專訊》烏克蘭政府指，俄軍空襲南部港口城市馬里烏波爾一家兒童及

婦科醫院，造成至少１７人受傷，包括醫護人員及孕婦。總統澤連斯基譴責俄方行為構成種族滅

絕，再次要求西方在烏國上空劃定禁飛區。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃反指烏軍將患者及職員趕出醫院，將醫院改為作戰陣地，批評

烏克蘭發放虛假資訊。（ｊｆ）

