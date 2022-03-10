【俄烏開戰】麥當勞暫停俄羅斯業務，每月損失５０００萬美元

《經濟通通訊社１０日專訊》美國麥當勞周二加入制裁俄羅斯的大軍，暫停在該國８４７家

分店業務。但該快餐連鎖店周三表示，每個月會因此損失５０００萬美元。

麥當勞在俄羅斯開設分店，被視為冷戰結束後當地引入西方文化的象徵。在暫停營業期間，

公司將繼續向當地６﹒２萬名員工支薪。除麥當勞外，星巴克、百事可樂、可口可樂均暫停在俄

羅斯業務。（ｊｆ）

