《政經范局－范強》南韓變天半島駭浪

《政經范局》南韓最大反對黨國民力量候選人尹錫悅以不足０﹒８個百分點，險勝執政共同

民主黨候選人李在明，使得保守派力量在時隔５年後重回青瓦台，朝鮮半島以至整個東北亞局勢

都面臨洗牌。可圈可點的是，正是北韓金氏政權在投票前頻射導彈，促成了這一結果。



南韓憲法規定，總統任期５年但不得連任。因此，主張南北韓和解，並與中國發展穩定關係

的現任總統文在寅，只有透過其接班人李在明勝選，才能延續其政策；一旦李在明落敗，在總統

落台難逃遭清算的殘酷政治生態下，不僅是文在寅的政治理念折枝，就連他下台後的個人命運，

現在亦交到了反對黨手中。



＊文在寅個人命運難料＊



回看這場選舉，在投票前一周，擁有近７％民調支持率的另一在野黨候選人安哲秀退選，改

為支持尹錫悅。而在投票當日，南韓的單日新增新冠肺炎確診個案，亦首度突破３０萬宗。作為

執政黨候選人，李在明即使是在這麼不利的情況下，亦僅僅比尹錫悅少了２５萬票，可謂「雖敗

猶榮」。



如果沒有了北韓插一腳，這不足０﹒８個百分點的差距，還真不知道會是鹿死誰手。踏入今

年，也就是距南韓總統選舉兩個多月的時間，北韓進行了一系列導彈試射，由高超音速彈道導彈

至中程彈道導彈，對外展示了北韓過去數年在導彈技術方面的驚人進展。



＊北韓核試場選前發現異動＊



對於南韓執政黨來說，更為致命的是就在投票前一天，美國核監測組織公布衛星圖片，顯示

北韓豐溪里核試場自２０１８年以來首次出現施工活動，可能是恢復至核試狀態。對於南韓選民

而言，在青瓦台試圖推動南北和解的這幾年，北韓卻積極發展導彈技術，更有意恢復核武，無疑

證明文在寅的政策失敗了。



北韓當局不可能不瞭解其一系列舉動，對文在寅政府和執政黨的負面影響，那麼平壤為何要

打擊這位主張半島和平的總統？較為遠的因素是，美國前總統特朗普在任時期，朝美雙方在文在

寅穿針引線下舉行了兩輪「特金會」，卻未達成果，已經令北韓領袖金正恩放棄了對文氏的期望

。北韓方面非常清楚，對朝鮮半島局勢具有決定性影響力的是白宮，而非青瓦台。



＊朝鮮半島即將迎來驚濤駭浪＊



由於美國遲遲不願在解除經濟封鎖等事項上讓步，北韓也就不再守株待兔，而走回激烈鬥爭

的道路。從較近的因素而言，新冠疫情後北韓的經濟困境更為嚴峻，也難以在解封問題上一拖再

拖。更何況俄烏戰爭爆發後，美國和北約皆受制於俄羅斯的核武威懾，任由烏克蘭孤軍作戰。已

經擁有核彈的北韓看在眼裡，自有一番新的盤算。



主張和平的勢力退卻，換上主張美韓合作強硬面對北韓的尹錫悅，正好為平壤創造了放開手

腳的「鬥爭機會」，朝鮮半島恐怕即將迎來驚濤駭浪。《經濟通通訊社評論員 范強》

