【俄烏開戰】俄烏外長土耳其會談已於４時開始

《經濟通通訊社１０日專訊》據土耳其外交部消息，由土國主持的俄烏外長會議，已於本港

時間下午４時在安塔利亞開始，是開戰以來兩國外長首次會晤。

俄媒表示，俄羅斯外長拉夫羅夫將在會談結束後，立即召開新聞發布會。較早前，土耳其外

長恰武什奧盧已分別與俄烏兩國外長會晤。

另一方面，美國眾議院周三以４１４對１７票，大比數通過禁止俄羅斯油氣入口的法案。

（ｊｆ）

