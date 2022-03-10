【俄烏開戰】俄烏外長會談無突破，庫列巴矢言絕不投降

《經濟通通訊社１０日專訊》俄羅斯外長拉夫羅夫與烏克蘭外長庫列巴在土耳其舉行的會談
未能取得突破。庫列巴矢言絕不投降。而拉夫羅夫在會後向記者表示，普京總統願意就一些特定
事項，與澤連斯基總統會面。
庫列巴形容會談「艱難」，並指拉夫羅夫用守舊眼光來討論問題。他表示，與俄方討論了停
火２４小時的建議，但未取得進展。庫列巴強調，烏克蘭過去沒有投降，現在沒有投降，將來也
不會投降。（ｊｆ）
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